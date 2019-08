L’azienda aretina Miniconf investe sulla Spagna e nomina il nuovo Country Manager di Miniconf Iberica

Come previsto nel piano industriale Miniconf 2019-2021, la Spagna è uno dei primi paesi focus per l’importante sviluppo estero del Gruppo: una crescita che porterà la quota parte export sul totale Miniconf al 40% nel triennio.

L’azienda toscana ha ben strutturato una strategia di rilancio della filiale spagnola – Miniconf Iberica, operativa dal 2009 – con l’entrata di Marc Gili i Subiròs, nuovo Country Manager nominato da luglio 2019.

Laureato in economia, con un master in Business administration MBA, Marc Gili i Subiròs ha una lunga esperienza in aziende BtB e BtC e avrà la responsabilità dell’intera filiale. La sua sfida sarà quella di far gestire il business su iDO, Sarabanda e Dodipetto di Miniconf attraverso una chiara gestione multicanale e multi-brand, portandola ad una crescita importante in tempi brevi.

Il nuovo Country Manager – che riporterà direttamentea Simona Luraghi, Chief Global Markets & Brands Officer – lavorerà a stretto contatto anche con un’altra nuova entrata della filiale iberica, Narlyn Abreu Herrara, scelta come responsabile della pianificazione e controllo dell’ufficio spagnolo.

Miniconf ha recentemente aperto un Outlet a Barcellona e a breve ne aprirà uno anche