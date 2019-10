Cento candeline per la Pasticceria Gelè di Montevarchi. Confartigianato consegna una targa per sottolineare il valore artigianale dell’attività

Cento candeline, cento anni di dolcezze fatte artigianalmente con la qualità e la sapienza tramandata di generazione in generazione. E’ stata premiata oggi la Pasticceria Gelè di Montevarchi, l’attività che compie un secolo di vita, aperta nel 1919, negli stessi locali di via Roma 104 dove si trova oggi, come sala caffè e biliardo da Geremia ed Eugenia Capponcini.

Confartigianato, l’associazione alla quale la Pasticceria Gelè è associata da molti anni, ha deciso di conferire una targa commemorativa in occasione di questo importante traguardo. A riceverla è stata l’attuale titolare, l’imprenditrice Lucia Lombardi, che insieme alla sua famiglia porta avanti l’attività ereditata dai nonni.

A consegnare il riconoscimento è stato Maurizio Baldi, presidente di Vallata di Confartigianato.

“Sono orgoglioso e felice di consegnare questo riconoscimento – ha detto – perché la pasticceria Gelè, presente a Montevarchi da ben 100 anni, rappresenta un punto di riferimento per i valdarnesi e un fiore all’occhiello anche per Confartigianato, che oggi ha premiato l’azienda con una targa per sottolineare il valore artigiano che si tramanda di generazione in generazione in un’epoca in cui non sono molti i giovani che si cimentano in un’arte come quella della pasticceria artigianale.

L’attività fondata dai nonni di Lucia Lombardi, Geremia ed Eugenia Capponcini, è stata sempre un patrimonio di famiglia. Dietro il bancone si sono passati il testimone gli zii di Lucia, Riccardo e Tina Capponcini, poi Lucia con il marito Massimo Ciullini, che oggi sono affiancati dai figli Mirko e Marco e dalla nuora Lidia, quarta generazione aziendale. Un team affiatato che – ha concluso Baldi – siamo sicuri sarà destinato a fare ancora tanta strada insieme offrendo sempre prodotti di altissima qualità e bellissimi momenti di dolcezza ai Valdarnesi.”

Alla Pasticceria Gelè vanno le congratulazioni e i migliori auguri di Confartigianato per la tenacia e il valore imprenditoriale che continua a dimostrare con questo importante traguardo.