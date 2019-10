Comune di Bibbiena, cercasi un istruttore di vigilanza e un addetto al comparto manutenzione. Due concorsi pubblici con scadenza il 14 novembre

La Giunta esecutiva ha approvato il piano di fabbisogno di personale nel prossimo triennio. A seguito dell’approvazione del nuovo piano, sono stati indetti due concorsi pubblici per titoli ed esami che riguardano in un caso la vigilanza e dall’altro il comparto della manutenzione.

Nel primo caso si tratta di un concorso pubblico per un posto di istruttore di vigilanza, elevabile a tre in quanto correlato ai potenziali pensionati all’interno dell’ente. Il dato interessante è quello dell’età che non deve superare i 35 anni.

Il secondo concorso è invece dedicato alla copertura di un posto per collaboratore professionale autista di scuolabus e macchine operatrici a servizio della manutenzione.

Le domande ad entrambe le posizioni dovranno pervenire all’ente comunale entro e non oltre il prossimo 14 di Novembre. Tutte le domande sono scaricabili dal sito: https://www.comunedibibbiena.gov.it

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Il nuovo piano sul personale era assolutamente necessario. Dopo anni di blocco secondo me necessario, adesso si ravvisa al contrario la necessità di riattivare un turnover nella pubblica amministrazione. Dai dati Anci emerge un fatto significativo, ovvero che la media degli anni degli addetti in questo comparto è di 53 anni. Ritengo che sia arrivato il momento non solo di riattivare le assunzioni ferme da anni, ma anche un giusto avvicendamento della forza lavoro. Non è un caso che nel concorso per la vigilanza, l’età massima è di 35 anni”.