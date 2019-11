Cescot Confesercenti alla terza edizione del Meeting Job

A tre anni dalla prima edizione, sabato 16 novembre alla Palestra degli Scolopi di Corso Italia a Castiglion Fiorentino si è svolta la terza edizione del Meeting Job, una giornata dedicata all’orientamento al lavoro, dove le agenzie formative e le agenzie interinali hanno avuto l’opportunità di raccogliere le domande delle varie figure professionali da formare e da inserire nel mondo del lavoro.

In vetrina all’importante iniziativa ha partecipato l’agenzia formativa Cescot di Confesercenti. Presenti il direttore Chiara Crociani ed il coordinatore Marco Billi.

“Abbiamo condiviso l’idea del Comune di Castiglion Fiorentino” spiega il direttore di Cescot Arezzo, Chiara Crociani “certi che l’evento sarebbe stato una importante occasione per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’ideale momento durante il quale molte persone hanno potuto non solo presentare curriculum ma anche fare colloqui conoscitivi con le Agenzie interinali. Per Cescot questo appuntamento è stato utile per illustrare i propri corsi anche attraverso colloqui btb, illustrando le caratteristiche di quei percorsi formativi che possono favorire l’assunzione in un mercato del lavoro in cui si richiedono maggiormente figure formate e specializzate”.

“Il punto informativo di Cescot” puntualizza il coordinatore Marco Billi “ha registrato numerosi contatti e l’interesse di moltissime persone, segno evidente, che, purtroppo a causa anche di una crisi economica ancora presente, la ricerca del lavoro non accenna a diminuire. È quindi importante favorire la conoscenza delle offerte formative che rappresentano opportunità di crescita professionale e biglietti da visita spendibili nel mondo del lavoro per chi è in cerca di un ‘occupazione”