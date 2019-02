Chiara Salvagnoni è campionessa italiana nel lancio del peso

L’aretina, classe 2000 e allenata da Forzoni, ha vinto l’oro ai Campionato Italiani Juniores di Ancona.

Nello stesso fine settimana hanno colto un doppio titolo regionale Simone Tecchi e Giulia Mazzini

AREZZO – L’aretina Chiara Salvagnoni è campionessa nazionale nel lancio del peso. Classe 2000, l’atleta ha trionfato ai Campionati Italiani Individuali Juniores Indoor di Ancona ed è riuscita nell’impresa di dar seguito all’oro già vinto nel 2017 nella categoria Allievi, piazzandosi nuovamente sul gradino più alto del podio e consacrandosi tra le grandi promesse dell’atletica tricolore. Il titolo è stato blindato già con il secondo dei sei lanci previsti tra qualificazioni e finale, con un 12.64 metri che le ha subito permesso di affermarsi sulle avversarie. Salvagnoni è tesserata per l’Atletica Firenze Marathon ma è cresciuta e si allena con l’Alga EtruscAtletica, dove è quotidianamente seguita dal tecnico Fabio Forzoni con cui ha condiviso il suo percorso di crescita sportiva che ora potrebbe culminare nella prima convocazione in nazionale.

Chiara Salvagnoni – Ancona 2019 (Alga EtruscAtletica) Simone Tecchi (Alga EtruscAtletica) Giulia Mazzini (Alga EtruscAtletica) Forzoni e Salvagnoni (Alga EtruscAtletica) Campionati Toscani Allievi (Alga EtruscAtletica)

Nel primo fine settimana di marzo, infatti, è in programma ad Ancona il triangolare Italia-Francia-Germania e l’aretina è in attesa di una chiamata nella squadra azzurra dei lanci. «Il mio obiettivo era di vincere – ammette Salvagnoni, – e ho lavorato con determinazione e concentrazione per raggiungere questo traguardo e per dar seguito al successo di due anni fa. La maggior emozione, dunque, è legata al fatto di essere riuscita a confermarmi anche tra gli Juniores. Ringrazio il mio allenatore Forzoni, l’Alga EtruscAtletica e l’Atletica Firenze Marathon per il sostegno quotidiano, mia madre e tutti coloro che mi hanno supportato in questi campionati. La speranza è ora di ottenere la chiamata in nazionale, poi inizierà la stagione di gare all’aperto dove conto di cogliere altri bei risultati».

Il tricolore di Salvagnoni offusca due altri grandi traguardi raggiunti dall’Alga EtruscAtletica nel fine settimana, con Simone Tecchi e Giulia Mazzini del 2002 che a Firenze si sono laureati campioni toscani nella categoria Allievi. Il primo è riuscito a consolidarsi come il più veloce della Toscana nei 60 ostacoli con 8.05 secondi (eguagliando il suo record personale ottenuto pochi giorni prima al Meeting Nazionale di Ancona), mentre la seconda ha colto il titolo nei 60 piani con un’ottima prestazione di 7.82 secondi che è valsa il successo. Ai Campionati Toscani Indoor di categoria è emersa anche Irene Spertilli che è arrivata quarta nei 60 piani, mentre nella stessa disciplina Lorenzo Bindi e Victoria Giaccherini sono riusciti ad accedere alle finali. Sabato 9 e domenica 10 febbraio, gli Allievi dell’Alga EtruscAtletica torneranno in pista per i Campionati Italiani Indoor di Ancona dove gareggeranno Tecchi nei 60 ostacoli, Mazzini nei 60 piani, Lorenzo Pambianco nei 400 piani, e Brunelli, Mazzini e Matteo Tanganelli nel salto triplo. «Torniamo a congratularci con i nostri Allievi – commenta Gloria Sadocchi, responsabile del settore agonistico dell’Alga EtruscAtletica, – per questi due titoli regionali nella velocità che ci proiettano verso le finali nazionali con grandi motivazioni e tanto entusiasmo».