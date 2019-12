“Christmas Jumper Day 2019” a Castiglion Fiorentino

Tra gli eventi che rendono Buono il Natale a Castiglion F.no anche quest’anno non poteva mancare l’ormai consueto appuntamento con il “Christmas Jumper Day”.

Il modo non è nuovo infatti, ma è Buono per festeggiare insieme la festa più importante dell’anno.

“Facciamo qualcosa di divertente per una causa seria” è il messaggio che vogliono trasmettere i bambini della Primaria Ghizzi, coinvolti nel Progetto di Animazione alla Lettura “La stanza delle Storie”, che venerdì 13 dicembre sfileranno per le vie del paese per raggiungere la Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. Arriveranno indossando l’ormai famoso “Christmas Jumper”, un maglione decorato in tema natalizio che assume un significato simbolico. “Mettersi nei panni di qualcuno” è infatti il primo gesto da compiere per aiutarlo. Donando una piccola cifra poi, potranno essere regalati tanti sorrisi ai bambini che soffrono.

Tutti presenti dunque alle ore 11 quando i bambini canteranno i loro Auguri di Buon Natale consegnando anche un dono simbolico al Sindaco Agnelli.

Momento significativo ed importante sarà il saluto speciale In ricordo del Maestro Arnaldo Valdarnini, nel decimo anniversario dalla sua scomparsa.