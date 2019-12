La neve è arrivata, primi fiocchi in Casentino VIDEO

Bianco Natal? Di certo bianco giovedì, almeno in Casentino. Come previsto dalla Regione Toscana, i primi fiocchi hanno iniziato a scendere all’alba, nelle zone appenniniche. E anche in Casentino, come documenta il video girato stamattina a Poppi. Leggera coltre bianca a Bibbiena, fino alla parte bassa della vallata.

Le autorità raccomandano attenzione alla guida, al momento non si registrano problemi alla circolazione.

Ma solo una spolverata di coltre bianca.

Ad Arezzo intanto è caduta, per poco tempo, acqua ghiacciata. La situazione è già tornata normale. Pochi gradi, 4, ma normali per metà dicembre. Mentre sulle colline intorno alla città, si segnala una spolverata.

Mandateci foto da altre zone in cui sta nevicando e le pubblicheremo.

IN AGGIORNAMENTO