Cinema sotto le stelle a Tegoleto: una conferma!

Si è chiusa con successo la seconda edizione di “Cinema sotto le stelle” a Tegoleto, a cura dell’Associazione C&T in collaborazione con Officine della Cultura.

Un’idea semplice per una comunità attiva e l’estate si veste di cinema

“Cinema sotto le stelle – Storie di donne nell’ombra della luna” è un’idea semplice: creare una serie di incontri riscoprendo un luogo simbolo di aggregazione di una comunità come la piazza, recuperare le rare occasioni di cinema all’aperto che hanno caratterizzato gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, trovare un filo che cucire “cucire” e caratterizzare la rassegna.

Tre serate: 10, 14 e 17 luglio.

Tre film, tre storie, tre menù, tre momenti d’incontro che hanno visto la piazza riempirsi sempre di più sotto una luna che ha raggiunto il suo massimo splendore proprio nella serata finale, quella prossima alla ricorrenza del cinquantesimo: sì perché 50 anni fa la luna accoglieva “i terrestri” per la prima volta!

Tre splendide serate (a ingresso gratuito) che l’Associazione C&T ha fortemente voluto e per questo ha cercato sponsor e sostenitori, primo fra tutti il Comune di Civitella in Val di Chiana e poi Chimet SpA, ARgentAR e tutti quelli che, a vario titolo, hanno favorito la riuscita dell’iniziativa.

Si è avvalsa inoltre della collaborazione di Cinema Eden – Officine della Cultura e dell’aiuto di volontari che ogni sera hanno prestato il loro tempo e le loro competenze. Un lavoro di squadra che ha reso viva e pulsante la piazza del paese e un progetto vincente.

Tre serate arricchite da un “Apericinema” sempre diverso che ha preso spunto dalle storie narrate nei film. Non sempre è stato facile ma cercare tra le pieghe di una narrazione un cibo, un vino, un sapore, un’idea da riproporre e degustare in una fresca sera d’estate, è stato il gioco al quale sono stati tutti invitati a partecipare e la risposta è stata fantastica.

Raccogliere per restituire è la colonna sonora dei tanti progetti che l’Associazione C&T – Comunità di Tegoleto ha realizzato dal 2012 ad oggi raccogliendo e donando oltre 20.000,00 Euro e tradurre un gesto di generosità in un progetto culturale da condividere in Piazza è stato Cinema sotto le stelle 2019.

Una conferma della prima edizione; impossibile ora tornare indietro e quindi, come si dice: non c’è due senza tre!

Prossimo appuntamento dell’Associazione C&T – Comunità di Teoleto sarà “Un paese a tavola”, la cena in Piazza di sabato 14 settembre accompagnata dalle note del “Delilah’s Band”: la prima occasione buona per ripartire con la raccolta fondi necessaria per la realizzazione della prossima edizione di Cinema sotto le stelle.