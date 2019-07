Note di donne: il coro Kastalia in concerto a Sansepolcro

Sabato 3 agosto 2019 alle ore 21,00 presso il Cortile del Palazzo delle Laudi di Sansepolcro, Ensemble Vocale Femminile KASTALIA diretto dal M° Eugenio Dalla Noce in concerto con “NOTE DI DONNE”.

KASTALIA di Arezzo nasce dalla volontà delle coriste di riconoscersi in un gruppo per il quale cantare insieme in armonia è la priorità assoluta, condivisa senza riserve dal direttore Eugenio Dalla Noce, fermamente convinto che in un Coro, in primis, debbano essere l’ empatia e l’ascolto i motori per creare un vero “insieme” di voci. Questo fa sì che ognuna delle coriste partecipi alle attività del Coro per il piacere di unire le propria voce con le altre voci, alla ricerca della Bellezza nel fare Musica. La scelta del nome è in riferimento alla Ninfa che, secondo la mitologia greca, diede il nome alla fonte che ancora oggi è visibile a Delfi sul Parnaso, sede dell’oracolo di Apollo. La fonte Kastalia era sacra alle Muse e le fanciulle bagnavano i propri capelli nella sua acqua cosi come canta il coro di donne ne “Le fenicie” di Euripide. La libellula del nostro logo rappresenta la trasformazione e ci insegna ad andare e guardare avanti, sempre! Simbolo in varie culture di pace, di acqua, di terra e vento ci incoraggia nel canto, alla continua ricerca della creatività portatrice di Bellezza. Il “KASTALIA” è un coro che esegue Musica, a cappella e non, dal gregoriano fino alle opere di autori contemporanei, con particolare attenzione alla figura femminile, sia essa compositrice o protagonista del testo.

KASTALIA ha partecipato in questi due anni a oltre 60 rassegne e concerti in Italia e a 3 concorsi corali dove ha ottenuto importanti riconoscimenti:

– nel giugno 2017 ha partecipato al Concorso Regionale “CoroPiù” di Livorno vincendo il 1° premio per il miglior progetto corale ed è stato classificato nella fascia di Eccellenza per la qualità dell’esecuzione;

– nell’aprile 2018 ha partecipato al Concorso Internazionale “CorAmare” di Sestri Levante vincendo il 1° premio con 97/100 cat. Musica Polifonica Sacra e Profana;

– nel maggio 2019 ha vinto il 1° premio cat. B al Concorso Internazionale “Queen of the Adriatic Sea” di Cattolica.

Ha partecipato nel luglio 2019, su invito del Gruppo Polifonico ”C. Monteverdi” di Ruda in Friuli, alla 19° edizione del prestigioso Festival Internazionale Corale “Cori d’Europa” eseguendo concerti a Pordenone e Udine, riscuotendo un ampio successo di critica e pubblico.

EUGENIO DALLA NOCE

Inizia all’età di 8 anni gli studi musicali grazie al parroco del suo paese, Don Antonio Bacci, diplomandosi poi in Pianoforte presso il Conservatorio “Morlacchi” di Perugia parallelamente agli studi liceali.

Oltre a corsi di perfezionamento pianistico con il M° Orazio Frugoni a Firenze, frequenta i corsi sulla Nuova Didattica Musicale del “Cantar leggendo” di R. Goitre presso l’Abbazia di San Colombano a Bobbio.

Partecipa nel 2006 e nel 2007 al progetto corale europeo “Open to Every Citizen” presso l’Università di Vilnius, Lituania.

Ha frequentato in varie occasioni i Master di approfondimento sulla Musica Corale per Direttori “Voci del Novecento” organizzati dalla Associazione Cori della Toscana cui partecipano insegnanti di fama internazionale.

Si diploma come Direttore di Coro alla Scuola Superiore per Direttori della Fondazione Guido d’Arezzo studiando, tra gli altri, con i Maestri Lorenzo Donati, Walter Marzilli, Luigi Marzola, Romano Pezzati, Roberto Gabbiani, Peter Neuman, Nicole Corti, Peter Broadbent, Gary Graden.

Ha partecipato a Varsavia nel marzo 2018 al progetto Europeo “Artistic Directors Development – Upskilling Project for Choral Educators”.

Collabora da oltre 15 anni con varie scuole primarie della provincia di Arezzo in qualità di esperto esterno nell’ambito di progetti annuali sulla coralità.

Ha frequentato il corso biennale organizzato dalla Associazione Cori Toscana e dall’Ufficio Scolastico Regionale “Un Coro in ogni Scuola” del 2010.

Dirige l’Ensemble femminile “KASTALIA” di Arezzo, il Coro Polifonico “SARDOS IN SU CORO” di Colle val d’Elsa (Siena) e il “VOX CORDIS Children’s Choir” di Arezzo.

È titolare della Cattedra di Musica presso l’Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella” di Badia al Pino (AR) dove ha dato vita al coro di Istituto “Arcobaleno”.