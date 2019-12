Circa 11.000 euro il ricavato della cena di beneficenza a favore della Caritas

Oltre 800 le persone intervenute alla Cena di Beneficenza di ieri sera, con un centinaio di persone tra cuochi e camerieri (amministratori ma non solo) che hanno preparato e servito le pietanze. Sono questi alcuni numeri dell’evento conviviale tenutosi alla Polisportiva di Montecchio Vesponi nato a favore del centro di ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino.

Tante le persone, quindi, che hanno aderito all’iniziativa che da qualche anno a questa parte caratterizza il periodo pre natalizio a Castiglion Fiorentino . Un evento corale al quale hanno contribuito singoli cittadini, Rioni, Circoli, Associazioni esercizi commerciali, aziende e laboratori artigianali del settore alimentare, aziende agricole, società sportive, le scuole del territorio, la Polisportiva Montecchio Vesponi nella persona di Leonello Cangeloni, l’inossidabile “chef” Giancarlo Brilli e il G.S. Santa Lucia. “Anche quest’anno eravamo una moltiditune fra amici di lunga data e nuovi sostenitori accorsi in questa occasione speciale per sostenere le famiglie che vivono dei momenti di difficoltà economica. Un grazie sentito a tutto il mondo del volontariato che ha aderito al progetto di solidarietà per prepararci in modo diverso il Natale” afferma il sindaco Mario Agnelli. “Un grande aiuto per chi riceve ma anche per chi cerca di dare delle risposte a chi ha bisogno” sostiene Teresa Pontoriero, responsabile Caritas.

A Castiglion Fiorentino, come del resto in altri comuni italiani, si contano diverse decine di famiglie tra cui anche molti italiani che chiedono aiuto alla Caritas locale. “E’ la prima volta che partecipo come amministratore a questa iniziativa che riscalda il cuore di tutti ma soprattutto ci fa capire il vero senso del Natale, condivisione e fratellanza” commenta Stefania Franceschini, assessore ai Servizi Sociali del comune di Castiglion Fiorentino.



“Il proposito di coinvolgere e rendere protagonisti anche Rioni e Circoli del nostro territorio e praticamente riuscito per intero” dichiara l’assessore Cappelletti con delega alle frazioni. Complessivamente sono stati raccolti circa 11 mila euro tra questi anche quella dell’assessorato alle Pari Opportunità a favore della Caritas per donne in difficoltà oltre a molte donazioni di privati cittadini e non solo. “L’idea di realizzare un evento a favore delle famiglie bisognose risale a 5 anni fa, proprio all’inizio del mandato. I proventi raccolti rappresentano solo un piccolo aiuto ma fatto con la speranza di un futuro migliore” conclude il sindaco Mario Agnelli.