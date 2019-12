Turno di riposo per l’Amen Scuola Basket Arezzo

E’ arrivato anche per l’Amen Scuola Basket Arezzo il turno di riposo nel campionato di Serie C Gold. Gli amaranto di coach Milli ritorneranno in campo domenica prossima a Ponte Buggianese contro il Bama Altopascio.

Gli impegni delle compagini SBA iniziano Sabato con la trasferta a Prato della Galvar Under 13 Rosso che esordirà nella prima partita della seconda fase sul campo del Prato Basket Giovane. Turno casalingo per la DuniaPack Under 14 Elite, dopo la buona prestazione nel posticipo a Prato, i ragazzi di coach vezzosi attendono la visita del pino Dragons Firenze, palla a due alle ore 18.30 al Palasport Estra. Alle 20 a Firenze trasferta per l’Amen SBA di coach Bindi nel campionato di Promozione, gli amaranto non devono sottovalutare l’impegno in casa dell’ultima della classe. Domenica mattina alle 11.15 al Palasport Estra derby tra Chimet SBA e Terranuova Basket nella prima giornata di ritorno del Campionato Under 16 Gold. Nel primo pomeriggio, sempre ad Arezzo, la Rosini Impianti Under 18 Silver riceve il Rignano. A chiudere gli impegni delle giovanili Martedi la trasferta della capolista Tecnoil Under 18 Gold a Montevarchi contro la Fides seconda in classifica per l’ultima giornata della prima fase.

Gare anche per il Settore Minibasket Nova Verta, domenica gli Esordienti 2008 ospiteranno la Synergy Valdarno, mentre gli Aquilotti Rossi 2009 si confronteranno con i parietà di Poppi. Martedi sarà poi il turno degli Aquilotti 2010 sul campo della Synergy Valdarno.