Club Arezzo arriva Pistoia

Partita casalinga per i Botoli che per questa giornata anticipano l’orario della partita alle 17:30, sarà la formazione Mazzoni di Pistoia l’avversario degli aretini nella nona di campionato.

Impegno importante quella di domani per verificare la crescita dei giovani mandati in campo da coach Rossi anche nell’ultima partita vinta a Rufina, i neroamaranto dovranno cercare una vittoria per consolidare la classifica che adesso li vede in settima posizione con dieci punti a due lunghezze dal quinto posto.

Buon periodo per la formazione aretina che nelle ultime partite ha regalato sprazzi di bel gioco, ottimi gli esordi dei più giovani che stanno dimostrando di poter tenere la categoria.

Avversario da non sottovalutare il Pistoia di coach D’onofrio, squadra esperta che ha raccolto fino adesso soltanto due vittorie ma che ha dato filo da torcere a formazioni ben più blasonate, i botoli non dovranno abbassare la guardia per cercare di bissare il successo di Rufina.

L’appuntamento è quindi per Sabato 14 alle ore 17:30 al pala Itis di Arezzo.