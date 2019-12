Torna il Consiglio Comunale

Consiglio Comunale convocato per martedì 17 dicembre alle 9. Apertura di seduta dedicata alle interrogazioni e alla votazione dell’atto di indirizzo sulla concessione degli spazi scolastici illustrato durante la scorsa seduta da Egiziano Andreani.

A seguire il piano triennale dei lavori pubblici (vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini), il bilancio di previsione, la relazione sulle partecipate e il piano per il loro riassetto e il regolamento della Tari (assessore Alberto Merelli), la modifica della convenzione per la cessione delle aree edificabili in diritto di superficie (assessore Tiziana Nisini), cinque pratiche urbanistiche tra cui le varianti al comparto Carbonaia e allo scalo merci (assessore Marco Sacchetti), gli atti di indirizzo sull’individuazione di un’area dove destinare un cimitero degli animali da affezione di Giovanna Carlettini, sulla Siria, una della Lega Nord e una di Francesco Romizi, due di carattere toponomastico con intitolazioni proposte a favore di Federico Luzzi (Meri Stella Cornacchini e Angelo Rossi) e di Guido Guidotti Mori (Roberto Bardelli), uno sui dispositivi anti-abbandono dei bambini nelle auto (Meri Stella Cornacchini e Angelo Rossi) e uno per concedere la cittadinanza onoraria a Liliana Segre del Pd.