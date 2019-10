Comanducci: “la puntata di 4 Ristoranti ad Arezzo verrà girata a novembre. In questi giorni i van in città per un sopralluogo”

A dipanare la matassa ci ha pensato l’assessore Marcello Comanducci dalla sua pagina Facebook. Dopo l’avvistamento del van della trasmissione “4 Ristoranti” nell’aretino è stato proprio Comanducci oggi a fare chiarezza. E così i tanti appassionati della celebre sfida tv tra ristoratori possono avere qualche informazione in più.

“Facciamo un po’ di chiarezza, la puntata di 4 Ristoranti ad Arezzo verrà girata a novembre grazie all’accordo stretto tra la produzione e la Fondazione Arezzo Intour già molti mesi fa – ha scritto l’assessore –

In questi giorni i furgoni della trasmissione sono in città solo per dei sopralluoghi.

C’è il massimo riserbo su location (ma saranno nel Comune di Arezzo) e date, perché la produzione su questo è stata chiara e non vuole renderle pubbliche, quindi vi prego di non mettere in giro voci infondate.

Aspettiamo tutti di accogliere Borghese ad Arezzo.