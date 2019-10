Fattore “C”: Cutolo – Caso regalano la vittoria all’Arezzo contro la Giana

L’Arezzo vince due a zero contro la Giana Erminio con le reti di Cutolo e Caso tornando alla vittoria tanto attesa. Vittoria meritata quella della squadra amaranto. Nei novanta minuti di gioco non ha mai rischiato troppo se non al 3′ minuto con un palo. La squadra amaranto ha legittimato la vittoria dopo una prima parte della gara del primo tempo non bella.

La squadra di mister Di Donato ha sbloccato la gara con un gran gol di Cutolo e il raddoppio (bella l’imbucata) di Caso.

Passano solo tre minuti dal fischio d’inizio della gara e il primo pericolo è degli ospiti con una punizione di Remedi che colpisce il palo alla destra d Pissardo. L’Arezzo inizia la gara facendo possesso palla mentre la Giana Erminio gioca di rimessa. Un minuto dopo il palo Gori ci prova da posizione ravvicinata ma il portiere non si fa sorprendere.

Fino alla mezz’ora la partita non regala particolari emozioni l’unica nota l’infortunio di Pirola al 18′ sostituito da Zulli. Al 32′ ripartenza veloce dell’Arezzo con Cutolo veloce sulla sinistra che si inventa un lancio sulla destra per Belloni che in area colpisce mettendo la palla sul secondo palo.

É la premessa del vantaggio amaranto che sblocca la partita al minuto 38 con Cutolo.

Punizione procurata dall’Arezzo a trenta metri dalla porta avversaria e sulla palla si posizionano Foglia e il capitano. Il primo la tocca e Cutolo fa partire un tiro violento che si infila all’incrocio dei pali alla destra di Marenco.

Partita quindi sbloccata dal capitano amaranto che risveglia una partita fino al 30′ priva di emozioni forti per il pubblico presente.

Riparte il secondo tempo con l’Arezzo in vantaggio. Il primo pericolo è per l’Arezzo con un tiro da fuori da Remedi che indirizza la palla nello stesso punto dove Cutolo ha trovato il gol del vantaggio ma la palla esce fuori.

Raddoppio per l’Arezzo al 17′ minuto con Caso: scambio sulla tre quarti con Gori, Caso si butta nel mezzo arriva appena dentro l’area di rigore colpendo di destro nell’angolo alla sinistra di Marenco incolpevole sulla rete.

Gli avversari provano a recuperare e con un paio di tentativi fortunatamente non andati a buon fine per la squadra amaranto. Sono gli ospiti a fare gioco per provare a recuperare una partita che sembra compromessa al 25′ del secondo tempo.

Un minuto dopo al 26′ Gori lanciato sul filo del fuorigioco da solo salta anche il portiere ma da posizione defilata sulla sinistra sfiora la porta vuota mandando la palla a fior di palo.

A quindici minuti dalla fine grande parata di Pissardo su tiro di Mutton con palla deviata in angolo. Sugli sviluppi del calcio piazzato gli ospiti reclamano un calcio di rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso e ammonisce per proteste Madonna.

Gli ultimi minuti dalla gara vedono l’Arezzo spesso vicino al terzo gol con gli ospiti sbilanciati in avanti.

Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro fischia la fine delle ostilità con la squadra amaranto che torna al successo conquistando meritatamente i tre punti.

Il Tabellino

AREZZO – GIANA ERMINIO 2 – 0 (Primo tempo 1 – 0)

Marcatori: 38′ Cutolo 17′ st. Caso

AREZZO (4-4-2): 1 Pissardo ;16 Luciani, 5 Borghini, 27 Baldan, 19 Corrado (22′ st. 13 Ceccarelli);7 Belloni (36′ st. 14 Piu), 8 Foglia , 20 Caso (29′ st. 23 Rolando),29 Tassi (36′ s. 31 Volpicelli); 10 Cutolo , 18 Gori. A disposizione: 22 Daga, 2 Mosti, 4 Nolan, 9 Mesina,11 Zini, 21 Benucci, 28 Raja, 21 Benucci, 28 Raja, 30 Cheddira. Allenatore: Di Donato

GIANA ERMINIO (4-4-2): 22 Marenco; 29 Madonna (41’st. 23 Sosio), 25 Pirola (18′ 21 Zulli), 4 Gambaretti, 24 Montesano; 15 Remedi, 7 Pinto, 6 Piccoli; 20 Capano (16′ st. 26 Cortesi); 10 Perna (16′ 9 Gioé) , 28 Mutton. A disposizione: 1 Leoni, 2 Perico, 5 M’Zoughi, 8 Pedrini, 13 Stanzione, 17 Serafini, 19 Fumagalli, 27 Cazzago. Allenatore: Albè

Arbitro: Giuseppe Collu si Cagliari.

Assistenti Mirco Carpi Melchiorre di Orvieto. Andrea Cravotta di Città di Castello.

Note: nessuna

Ammoniti: 7′ st. Remedi, 9′ Perna, 9′ Baldan, 31′ st. Madonna

Angoli: 5 a 1 Giana Erminio

Recupero: pt. 1 – st. 5