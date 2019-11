Come preparare i dolci natalizi: ecco il corso in Confesercenti

Tre lezioni per far lievitare il piacere di preparare i dolci natalizi. In Confesercenti, l’agenzia formativa Cescot organizza un corso di formazione di dodici ore di lezioni utili a imparare i segreti dell’arte della preparazione di pandori, panettone, cantucci, tronchetto di Natale, panforte e biscotti al vetro.

Dolci della tradizione natalizia per preparare i quali la scuola di cucina Chef al 17 offre una importante occasione formativa.

Le lezioni sono in programma in via Lazzaro Spallanzani, 17 nei giorni di giovedì 28 novembre, giovedì 5 dicembre e giovedì 12 dicembre dalle ore 19 fin o alle 23. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

I partecipanti possono iscriversi contattando gli uffici Cescot Arezzo di via Fiorentina 240, telefonando allo 0575. 984312 o tramite [email protected]