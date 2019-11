Confronto offerte internet casa: i vantaggi di Fastweb

Sempre più spesso oggi studiamo e svolgiamo le nostre attività professionali fra le mura domestiche. È il risultato della rivoluzione tecnologica che ha cambiato le nostre abitudini. Per far fronte ai nuovi bisogni, è necessario avere una connessione internet veloce, stabile e, soprattutto, a un prezzo vantaggioso per evitare brutte sorprese in bolletta.

Proprio per questo, scegliere l’offerta che più fa al caso nostro non è semplice. Il mercato italiano per fibra, Adsl e internet senza fili è molto competitivo e i principali operatori nazionali come Tim, Vodafone, Infostrada, Fastweb o il neonato Eolo propongono interessanti promozioni con una certa continuità.

In questo articolo trattiamo in maniera più approfondita le offerte internet di Fastweb. L’operatore di telecomunicazioni annualmente introduce pacchetti ad alte prestazioni tecnologiche e a un prezzo unico, chiaro e trasparente in bolletta.

Per chi è alla ricerca di un’offerta adsl casa, il ricco mondo di Fastweb permette di navigare illimitatamente fino a 1 Gigabit/s a 34,95 euro al mese che diventano 29,95 euro al mese se approfitti della promo esclusiva web. Senza vincoli contrattuali e a un costo unico in fattura, l’offerta include gratuitamente Attivazione, Assistenza Clienti My Fastweb, il Modem FASTGate per disporre di Wi-Fi super potente in ogni angolo della casa; nonché Chiamate illimitate verso i numeri di rete fissa e mobile nazionale senza scatto alla risposta, insieme ai servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate. Il pacchetto, inoltre, permette di usufruire di tutti i servizi della rete Fastweb, tra cui i Servizi Wow, quindi Wow Fi, la rete Wi-Fi di Fastweb con più di un milione di punti di accesso in Italia, e Wow Space, uno spazio illimitato dove conservare foto, video e musica in modo sicuro. Senza dimenticare, Smarthome per far diventare la tua casa più sicura.

I vantaggi di Fastweb non finiscono qui. Parliamo infatti del primo operatore broadband italiano che comunica l’esatta velocità di connessione per l’abitazione in cui è stata richiesta. E se dopo l’attivazione non sei soddisfatto, sei libero di interrompere il servizio senza alcun costo.

Fastweb è sempre un passo avanti!