Cominciato il rifacimento del manto stradale in via Buonconte e sulla SC della Catona

Fino al 20 dicembre senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata

Cominciati gli interventi di rifacimento del manto bituminoso stradale di via Buonconte da Montefeltro e della strada comunale della Catona.

Da oggi e fino al termine dei lavori previsti per il 20 dicembre, è quindi istituito il senso unico alternato di circolazione in via Buonconte da Montefeltro, nel tratto dell’intera percorrenza che va dall’intersezione semaforica con via Tarlati a quella con lo Stradone di Cà de Cio; nella strada comunale della Catona, nel tratto dell’intera percorrenza che va dall’intersezione con lo Stradone di Cà de Cio a quella con la S.P. 43 della Libbia, con orario dalle 8.30 alle 18.

Dal 9 al 20 dicembre, nei medesimi orari, in ambo i lati di via Buonconte da Montefeltro e della strada comunale della Catona, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.