Comune di Bibbiena, gli interventi di protezione civile integrata dopo i danni del maltempo

Interventi di protezione civile integrata su molte criticità del territorio dovute al maltempo dell’ultimo mese sono stati realizzati su tutto il territorio comunale. Marciano, Pollino e Ponte di Terrossola sono stati i luoghi oggetto di questi interventi straordinari che hanno visto l’intervento sul campo di operai comunali, vigili del fuoco, Genio Civile e consorzio di bonifica.

A questo si aggiungono i lavori che verranno realizzati sulla frana di Marciano – dove si è verificato uno smottamento a monte su una strada di collegamento del paese – e su quella di Santa Maria dove le intense piogge hanno determinato un cedimento della parte di strada a valle. Ieri i Vigile del fuoco sono intervenuti a Terrossola per rimuovere dei tronchi che si erano depositati a margine dei piloni del ponte. Intervento che necessita di un ulteriore passaggio da parte del Genio Civile e del consorzio sul letto del fiume stesso. Il ponte invece non risulta danneggiato.

Il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli commenta: “A seguito delle intense piogge che hanno flagellato la Toscana nel mese di Novembre, Bibbiena ha riportato una decina di criticità per le quali sono state attivate delle azioni di somma urgenza e che richiedono lavori di protezione civile integrata che mettono in campo più forze e più enti, unico modo per poter intervenire in modo adeguato. Questi eventi atmosferici, legati ai cambiamenti climatici, diventeranno purtroppo qualcosa all’ordine del giorno. Per far fronte agli stessi, oltre che azioni di prevenzione, sono necessarie risorse aggiuntive. I piccoli comuni, da soli, non riusciranno nei prossimi anni a tamponare la situazione e assolutamente ad intervenire in modo tempestivo, mancando anche la risorsa umana. Per questo è necessaria un’azione sempre più forte da parte della Regione. Per quanto ci riguarda e in riferimento alle nostre recenti criticità, sono particolarmente soddisfatto per cosa è stato fatto e per come stiamo agendo anche in collaborazione con altri enti”.