Comune di Cavriglia: la stagione teatrale 2019/20120

La stagione 2019-2020 è una nuova tappa del progetto teatrale che Fondazione Toscana Spettacolo onlus (primo circuito multidisciplinare in Italia anche nel 2019) condivide con successo da alcuni anni con l’Amministrazione Comunale. Il nuovo cartellone, infatti, in linea con l’indirizzo culturale di questi anni, è aperto alle emozioni, alla creatività, alla vita, all’arte, che lega le richieste culturali del territorio e le nuove proposte grazie a una miscela di generi e prospettive. Nell’ambito dei progetti di FTS di formazione del pubblico, la stagione quest’anno si arricchisce di una iniziativa riservata ai ragazzi delle scuole del territorio, per trattare il tema del diverso e delle diversità.

“Siamo profondamente soddisfatti della nuova stagione che abbiamo pensato ed ideato con Fondazione Toscana Spettacolo – ha detto il vicesindaco e assessore alla cultura Filippo Boni -, sarà un’altra annata all’insegna della qualità teatrale, dell’impegno civile, della profondità di alcune tematiche e anche, perchè no, della comicità, con interpreti e artisti di primo piano sulla scena nazionale. Ci auguriamo che vecchi e nuovi abbonati ed appassionati di Teatro possano apprezzare questa nuova, allettante stagione che tra l’altro sarà arricchita dalla Satgione di musica e teatro del territorio con Materiali in Scena che partirà a gennaio 2020. Vi aspettiamo a teatro!”.

“La nuova stagione del Teatro Comunale di Cavriglia anche quest’anno è un punto di riferimento per il pubblico degli affezionati e per i nuovi spettatori – dichiara Beatrice Magnolfi, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus –. Il cartellone punta, infatti, a consolidare il rapporto con i tanti abbonati e ad ampliare la platea: più giovani, per arrivare al pubblico di oggi e, al contempo, formare quello di domani. Un allargamento anche di prospettiva che vede al centro degli interventi dell’Amministrazione comunale e di Fondazione Toscana Spettacolo onlus anche il mondo della scuola. È un progetto importante con un programma composito in cui si intrecciano tradizione e innovazione, nuovi linguaggi della scena, commedie, spettacoli comici, riscritture di classici. Tanti spettacoli che faranno sorridere e riflettere, sorprendere e discutere, in un continuo rinnovamento, sotto l’incanto di quello splendido anacronismo che si rinnova ogni volta e che si chiama teatro”.

Confermate dallo scorso anno: Carta dello Spettatore FTS, che offre vantaggi come il biglietto ridotto in tutti i teatri del circuito, eccetto quello in cui viene sottoscritta; Biglietto futuro, riduzioni per under 30; Carta studente della Toscana, biglietto a 8 euro per gli studenti universitari in possesso della carta; Buon compleanno a teatro, che regala il biglietto nel giorno del compleanno; Biglietto sospeso, che consente di offrire uno spettacolo a chi vive un momento di difficoltà; Diventa storyteller, per pubblicare le proprie recensioni e commenti alla serata sul sito toscanaspettacolo.it.

Prezzi invariati i costi della nuova stagione sono rimasti stabili: biglietto intero 16 euro, ridotto 13 euro; abbonamenti: 70 euro (intero), e 55 (ridotto).

Studenti : anche per quest’anno agli universitari possessori della Carta dello Studente è riservato un prezzo speciale di 8 euro; le riduzioni per i giovani sono valide fino a 30 anni.

a stagione si inaugura giovedì 12 dicembre (ore 21.30, come per tutti gli spettacoli) con Alessandro Bergonzoni. Quali scenari comici/emotivi/poetici ci mostrerà? TRASCENDI E SALI, suo quindicesimo allestimento, arriva dopo i Urge e Nessi, attraverso i quali è riuscito a spingersi in territori artistici fino a quel momento da lui inesplorati. La sua peculiare comicità unita all’indignazione morale, prima che civica o politica, sta per approdare ad un nuovo capitolo, garantendo un Bergonzoni riconoscibile grazie alla sua assoluta qualità.

A seguire, venerdì 24 gennaio, Maria Amelia Monti porta in scena, con Roberto Turchetta, LA PARRUCCA. Il drammaturgo Edoardo Erba (marito dell’attrice) ha adattato e cucito insieme due atti unici di Natalia Ginzburg: La parrucca e Paese di mare, che vengono ora diretti da Antonio Zavatteri. Nel primo, seguiamo il difficile rapporto di una coppia in uno squallido appartamento in affitto; nel secondo, troviamo i due protagonisti in un albergo isolato, dove si sono rifugiati per un guasto all’automobile.

È uno spettacolo di forte impegno civile PER NON MORIRE DI MAFIA, che mercoledì 12 febbraio vedrà in scena Sebastiano Lo Monaco. Allestito per la prima volta a Spoleto nel 2010, parte dall’omonimo libro di Pietro Grasso per ripercorrere la vita del giudice. Un’ampia sezione è dedicata al maxi-processo, di cui il giudice contribuì a stendere la sentenza e che si chiude con un’analisi del fenomeno mafioso a livello internazionale. La regia è d e Alessio Pizzech.

Domenica 23 febbraio si presenta con uno spirito più scanzonato grazie a Giobbe Covatta che porta in scena LA DIVINA COMMEDIOLA. È un poema scritto dal cugino del più famoso Dante, Ciro Alighieri di Castellammare di Stabia. Giobbe Covatta ha deciso di trasformare il manoscritto in un monologo teatrale interamente dedicato ai diritti dei minori. L’Inferno è rappresentato come luogo di eterna detenzione non per i peccatori ma per le loro vittime, i bambini ovvero i più deboli, coloro che non hanno ancora cognizione dei loro diritti e non hanno possibilità di difendersi. I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri e spesso drammatici.

In coincidenza con la festa della donna, il palco del teatro comunale di Cavriglia, domenica 8 marzo, ospita due attrici toscane, Francesca Sarteanesi e Luisa Bosi, pronte a presentare il loro spettacolo Bella Bestia. L’immagine metaforica di un doberman in vetroresina si moltiplica sulla scena, mentre le due protagoniste, afflitte nel profondo da due mali di origine completamente diversa, si confrontano nel loro dolore, cercando di aiutarsi a vicenda, perché hanno capito che non riescono a salvarsi da sole.

Chiude la stagione, sabato 28 marzo, Daniela Morozzi con Da consumarsi preferibilmente in equilibrio. Un monologo brillante a tratti commovente, in cui l’attrice alterna riflessioni che spaziano dai tortellini bolognesi al metabolismo lento, dalla nascita di un figlio alle chat dei genitori, dall’amore ritrovato alla sinistra perduta. Una carrellata di situazioni che nascono da una considerazione: l’attrice, arrivata a 50 anni, si è accorta che la vita andrebbe consumata “preferibilmente in equilibrio”.

Nell’ambito delle iniziative per la formazione del pubblico, riservato alle scuole del territorio, martedì 3 marzo (in orario scolastico) va in scena VERDEMENTA, basato sulla fiaba omonima di Elisabetta Jankovic, con Giorgia Calandrini accompagnata dal vivo dal violino di Gabriele Savarese e dalla fisarmonica di Pasquale Rimolo. Lo spettacolo, diretto da Riccardo Rombi, tratta il tema del diverso. È la storia di una neonata con la pelle verde abbandonata dai genitori in un paesino sperduto fra le montagne. La mentalità ottusa degli Ottuasi, gli abitanti del luogo, li porta a discutere se accoglierla o meno fra loro.

campagna abbonamenti da sabato 26 ottobre a sabato 16 novembre

abbonamenti intero € 70 / ridotto € 55

biglietti intero € 16 / ridotto € 13

carta Studente della Toscana

biglietto ridotto € 8 studenti universitari

(il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta; si consiglia l’accesso in biglietteria almeno un’ora prima dell’inizio spettacolo)

riduzioni

soci Unicoop Firenze, “biglietto futuro” under 30, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti), over 60 e gli abbonati della stagione teatrale di Castelfranco Piandiscò

promozioni biglietti Coop

per i soci Coop è attiva la promozione 1000 punti mille emozioni.

Info e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze

prevendita

presso l’Ufficio Attività Teatrali del Comune di Cavriglia tutti i giorni, escluso i festivi, in orario 9.30-13.30 – tel. 055 9669733, teatro@comune.cavriglia.ar.it, o presso il botteghino del teatro, nelle sere di spettacolo dalle ore 20.30

info

Comune di Cavriglia – Ufficio Attività Teatrali

viale Principe di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR)

tel. 055 9669731 – fax 055 966503 – teatro@comune.cavriglia.ar.it

Teatro Comunale

piazza Enrico Berlinguer, 6 – 52022 Cavriglia (AR)

comune.cavriglia.ar.it

toscanaspettacolo.it