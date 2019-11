Per il ciclo di conferenze Leonardo, il genio Storia, arte e musica nel romanzo “Viaggio con Leonardo”

Nel ciclo di conferenze che a Montevarchi celebrano il genio vinciano, Leonardo è stato studiato e analizzato nelle sue sfaccettature, nella sua complessità e nei suoi prestigiosi contributi alla conoscenza e all’arte; è stato attraversato nel rapporto con il regno animale, indagato nel sogno del volo, scrutato attraverso il capolavoro della Gioconda ma anche nello sguardo degli angeli nell’opera del Verrocchio alla quale partecipò imprimendo la sua cifra stilistica.

Nella Sala Grande dell’Accademia valdarnese del Poggio, sabato 16 novembre, alle ore 16 il genio sarà celebrato con la proposta di un romanzo storico di Katia Ferri Melzi d’Eril, dal titolo “Viaggio con Leonardo”. Nel libro la narrazione ripercorre la vita del genio nel ricordo di Giovanni Francesco Melzi, il nobile milanese raffinato umanista e miniaturista che lo accompagnò a Roma e poi in Francia alla Corte di Francesco I, raccogliendo i suoi scritti, per prepararli alla pubblicazione del “Trattato della Pittura”. Nel corso della serata, che inaugura anche il ciclo di incontri “I sabati dell’audioteca” organizzati dall’Accademia poggiana, dopo una breve introduzione su Leonardo e gli anni in Toscana a cura di Niccolò Bolognini Martinozzi, l’autrice Katia Ferri Melzi d’Eril converserà con Salvatore Dell’Atti sulla presenza, nel romanzo da lei scritto, dell’arte, della musica e dell’ambiente in cui si trova ad operare il grande genio di Vinci, con riferimento anche al suo soggiorno a Vaprio d’Adda.

Katia Ferri Melzi d’Eril è giornalista professionista, scrittrice, autrice e regista televisiva. Laureata in economia, dal 2004 insegna comunicazione d’impresa all’Università di Pavia. Ha pubblicato 12 saggi su temi economici con prestigiosi editori quali Il Sole 24 Ore, Sonzogno Sperling & Kupfer e manuali sulla comunicazione e il trading finanziario con Univers Editrice Pavia e Trading Library. Il primo romanzo “La Promessa” ha vinto la medaglia d’argento al Premio Camaiore Giallo 2007. Ad esso ha fatto seguito, sempre pubblicato da Zonza “Il gioco dei quattro”. Nel 2009 è uscito il suo primo romanzo storico “Cristo, Nerone e il Segreto di Maddalena”.