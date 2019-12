Con l’auto affianca una giovane e inizia a masturbarsi, denunciato per violenza sessuale

Denunciato per violenza sessuale, dagli uomini della Squadra Mobile, un cittadino macedone di 41 anni residente nella provincia di Arezzo dopo che una ragazza aretina, di 22 anni, si era rivolta alla Polizia denunciando un uomo che si era masturbato davanti a lei.

In particolare, la giovane, aveva raccontato che mentre rincasava a piedi in una via periferica di Arezzo è stata avvicinata da una macchina il cui conducente, mostrando chiaramente le sue parti intime, aveva iniziato a masturbarsi.

Nonostante lo stato di agitazione la ragazza è riuscita ad annotare alcuni dettagli del veicolo e del conducente che sono poi risultati fondamentali agli uomini della Squadra Mobile per riuscire a rintracciare il colpevole che è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di violenza sessuale.