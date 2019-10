Concerto da tutto esaurito per Fiorella Mannoia a Firenze

Quattro concerti in Toscana.

Doppia data a Firenze, ieri ed oggi, e poi il 4 dicembre a Grosseto e il 15 dicembre a Montecatini.

Fiorella Mannoia è tornata sul palco del Teatro Verdi di Firenze per riabbracciare il suo pubblico e regalare emozioni.

Un prima data del tour toscano durante il quale la Mannoia, oltre a ripercorrere i suoi grandi successi, ha presentato il nuovo album Personale e il nuovo singolo Imparare ad essere donna scritto insieme a Federica Abbate e Cheope.

Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”.

23 brani in scaletta con l’apertura affidata alla canzone Il Peso del coraggio e la conclusione dalle note e parole de Il Cielo d’Irlanda, vero e proprio manifesto nel repertorio della cantante.

Un primo concerto al Teatro Verdi da tutto esaurito – stasera si replica – pieno di speranza e d’amore nel senso più ampio del termine, con parole che hanno raccontato storie che nascono, storie che finiscono e storie per il prossimo.