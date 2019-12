Concorso DIMMI 2020 Diari Multimediali Migranti

DIMMI-Diari Multimediali Migranti lancia la 5aedizione del concorso nazionale rivolto a persone di origine o provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia o nella Repubblica di San Marino.

I vincitori saranno annunciati in occasione del 36o Premio Pieve Saverio Tutino nel mese di settembre 2020, e le loro storie saranno raccolte in un volume pubblicato dall’editore Terre di mezzo entro l’anno successivo. Tutte le opere inviate -vincitrici e non- verranno conservate nel fondo Di.M.Mi instituito presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano (AR).

Potranno partecipare al concorso le prime 100 proposte che arriveranno nella sede di una delle organizzazioni aderenti (segue lista) entro il 30 aprile 2020 ma saranno ammessi solo racconti autobiografici inediti, presentati in forma scritta ma anche attraverso fotografie, immagini, e-mail, lettere e disegni, cartoline, video o musica. I racconti potranno essere redatti in italiano o in lingua straniera; non dovranno essere concepiti necessariamente in forma di “diario”, ovvero con una scansione temporale giornaliera, ma il requisito vincolante è che siano narrazioni di sé.

Il Comitato scientifico riterrà di particolare interesse i racconti che trattano della cultura di origine, dell’esperienza di migrazione e/o del vissuto dell’autore nel paese di arrivo o di transito.

Il progetto DIMMI nasce con l’intento di riunire e custodire un patrimonio culturale che rischia di essere perduto, e contrastare gli stereotipi sulla migrazione attraverso la testimonianza di chi l’ha vissuta in prima persona.

Le organizzazioni coinvolte sono impegnate nella promozione di un fondo speciale di diari migranti presso l’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, che a oggi custodisce circa 350 racconti.

Queste testimonianze costituiscono una straordinaria fonte di informazioni e conoscenze per gli studiosi e per le future generazioni e – in quanto vivide espressioni di sé di persone di origine e provenienza straniera che raggiungono l’Europa – concorrono in modo determinante alla definizione di un comune patrimonio culturale basato sulla valorizzazione delle diversità.

Il Comitato Scientifico del concorso DIMMI è composto dall’Archivio Diaristico Nazionale, Arci, Amref Health Africa/ Associazione Fratelli dell’Uomo, Archivio delle memorie migranti, Comune di Pontassieve, Comune di San Giovanni Valdarno, Oxfam Italia Intercultura, Centro di ricerca sull’emigrazione Università della Repubblica di San Marino, Comitato 3 Ottobre, Rete italiana di cultura popolare, Senegal Solidarietà, Unione dei Comuni della Valdera, Un Ponte Per…

Come partecipare?

Per partecipare scarica il modulo di partecipazione all’indirizzo https://www.dimmidistoriemigranti.it/concorso/, compilalo con i tuoi dati e la tua firma. Invialo insieme alla tua storia presso una delle sedi sotto elencate.

Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione, è necessario scaricare e leggere il regolamento del concorso .

Dove inviare?

Fondazione Archivio Diaristico Nazionale onlus

Piazza Amintore Fanfani 14 – 52036 Pieve Santo Stefano (AR) | tel. 0575797731 – [email protected]

Archivio delle memorie migranti c/o Circolo Gianni Bosio Casa della Memoria e della Storia

Via S. Francesco di Sales 5 – 00165 Roma | [email protected]| www.archiviomemoriemigranti.net

Arci Toscana

Piazza dei Ciompi 11 – 50122 Firenze | tel. 05526297210 – [email protected]

Biblioteca Comunale di Pontassieve

Via Tanzini 23 – 50065 Pontassieve (FI) | tel. 0558360255 – [email protected]

Biblioteca G. Gronchi

Viale R. Piaggio 9/F – 56025 Pontedera (PI) | tel. 0587299530– [email protected]

Centro d’ascolto per cittadini stranieri del Valdarno, Comune di San Giovanni Valdarno

Via Rosai 1 – 52027 San Giovanni Valdarno (AR) | tel. 3470334390 – [email protected]

Centro di ricerca sull’emigrazione dell’Università della Rep. San Marino

Contrada Omerelli, 24 47890 San Marino RSM | Tel. 0549885159 [email protected]

Oxfam Italia Intercultura,

Via Piave, 5 – 52100 Arezzo (AR) | tel. 0575901585 | [email protected]| https://www.oxfamitalia.org

Un Ponte Per…

Via Angelo Poliziano 18-20-22 – 00184 Roma | [email protected]| www.unponteper.it

Entro quale data? 30 aprile 2020