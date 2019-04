Confartigianato: Giornata Nazionale di Predizione dell’Alzheimer

E’ giunta alla XII edizione la “Giornata Nazionale di predizione dell’Alzheimer”, la campagna portata avanti da Anap e Ancos Confartigianato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, il Dipartimento di Scienze Geriatriche dell’Università la Sapienza di Roma e la Fondazione per lo studio della geriatria e gerontologia.

“Anche ad Arezzo partecipiamo a questa campagna – spiega Angiolo Galletti, presidente di Anap e Ancos Confartigianato – e siamo una delle 13 città italiane dove i volontari saranno in piazza dalla 9 alle 13 per fornire informazioni e per somministrare a chi vorrà il questionario con il test predittivo dell’Alzheimer. Quest’anno poi ci sarà, oltre al materiale informativo e al questionario sulla predizione della malattia anche un nuovo test sul tema della non autosufficienza. Quella dell’Alzheimer e delle demenze – ricorda Galletti – è purtroppo una delle patologie legate all’avanzare dell’età che colpisce molte persone e ha conseguenze devastanti, non solo per chi ne è colpito, ma anche per i familiari e rappresenta una criticità crescente anche per il servizio sanitario e per il sistema di welfare. Grazie ai nostri test è possibile individuare precocemente i fattori di rischio – aggiunge Galletti – e prendere le dovute precauzioni, ma siamo anche disponibili ad offrire le informazioni necessarie a coloro i quali, avendo un familiare anziano e malato, hanno bisogno di supporto e orientamento per accedere ai servizi e agli aiuti previsti. Ricordiamo poi che attraverso Universo Sociale, la nostra Onlus, e grazie ai fondi del 5 per mille, siamo riusciti a dare una mano concreta, in termini di assistenza aggiuntiva, a tante famiglie del territorio aretino, che hanno in casa un familiare affetto da demenza.”