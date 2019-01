Confartigianato: seminario per le aziende alimentari

Appuntamento alle 15.30 nella Sala Conferenze di Confartigianato Montevarchi in Viale Diaz 47 dove Confartigianato Alimentazione ha organizzato un seminario destinato alle aziende alimentari e incentrato sulle informazioni obbligatorie da fornire al Consumatore dettate dal regolamento europeo 1169/2011. Un’occasione di aggiornamento professionale e di confronto grazie anche alla presenza della USL Toscana Sud Est che ricorderà i vari adempimenti da assolvere per evitare sanzioni e che sarà a disposizione per domande ed approfondimenti da parte delle imprese.

Il Seminario avrà inoltre lo scopo di presentare un’interessante soluzione operativa per le imprese artigiane, ovvero il software di Confartigianato Alimentazione Primo Label, per ottemperare autonomamente agli obblighi previsti e in esclusiva per le imprese associate.

L’ingresso al Seminario è gratuito ma è gradita la registrazione che può essere effettuata on line sul sito www.artigianiarezzo.it oppure prendendo contatti con la Coordinatrice di Confartigianato Alimentazione Gigliola Fontani (Tel. 0575314210– gigliola.fontani@artigianiarezzo.it) o Giacomo Magi per Confartigianato Valdarno (Tel. 0575314283 – giacomo.magi@artigianiarezzo.it)