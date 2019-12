Confesercenti: Domenica 22 dicembre “Il villaggio di Natale” a Sansepolcro

Una domenica all’insegna dello shopping natalizio a Sansepolcro. Sotto i portici del palazzo delle Laudi sarò allestito il “Villaggio di Natale”. Le attività commerciali si preparano alla corsa agli acquisti dei regali da mettere sotto l’albero.

È in programma per domenica 22 dicembre l’evento “Il villaggio di Natale” organizzato dalla Confesercenti in collaborazione con l’associazione commercianti centro storico di Sansepolcro, con l’amministrazione comunale di Sansepolcro, con il patrocinio della Camera di Commercio e il sostegno delle aziende Ultrasistem, Piccini Impianti, Massimo Tarducci, Ferramenta Gori, BMA Maglificio e Sensus.

“Sarà una domenica” spiega Chiara Cascianini responsabile di Confesercenti Valtiberina “interamente dedicata agli acquisti dei regali da mettere sotto l’albero. Abbiamo quindi voluto allietare la maratona dello shopping con momenti di svago nel bellissimo centro storico di Sansepolcro. Il clima natalizio sarà allietato dalla presenza di laboratori gratuiti di cucina per bambini, simpatici alpaca, elfi, giochi antichi e esibizioni di danza e canto a cura di Tedamis”.

Soddisfazione per Matteo Tarducci presidente della Confesercenti Valtiberina: “Anche quest’anno siamo riusciti ad organizzare una giornata di festa per Sansepolcro in vista della corsa agli acquisti natalizi. A rendere ancor più allegro lo shopping sarà il concerto di Nonno Cembalo alle ore 11,30 e il Pifferaio Magico che accompagnerà i bambini alla visita del presepe di Santa Marta. Imperdibile la tappa anche al laboratorio dei giochi antichi e nello stand della Banda dei piccoli Chef dove sarà possibile realizzare le palle natalizie con la pasta di biscotto da appendere all’albero. Oltre alle decorazioni natalizie i bambini potranno imparare a cucinare le tagliatelle da poter poi preparare per il pranzo di Natale”.