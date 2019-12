Ultima partita del 2019 per l’Amen SBA in trasferta con Altopascio

Domenica 22 Dicembre alle ore 18, arbitri i Sigg.ri Solfanelli e Rinaldi di Livorno, andrà in scena la sfida tra Bama Altopascio ed Amen Scuola Basket Arezzo. Gli amaranto sono reduci dal turno di riposo mentre la formazione lucchese si è rigenerata battendo Montevarchi dopo un periodo negativo che l’aveva relegata all’ultimo posto.

Dopo il cambio in panchina con l’arrivo dell’ex Meloria e Libertas Livorno Angiolini e l’innesto dell’ex Pielle Livorno Malvone, Altopascio è determinato a risalire la china. Top scorer dei rosablu è Stefano Orsini che viaggia a più di 16 punti realizzati a partita. Per l’Amen sarà una partita molto importante da affrontare con la giusta determinazione per provare a chiudere con un successo il proprio 2019, annata da ricordare per la promozione in Serie C Gold.

Appuntamento per la palla a due Domenica alle 18 sul parquet del Palasport Pertini di Ponte Buggianese (PT) che ospita le gare casalinghe del Bama Altopascio.

Per le altre squadre SBA da sottolineare l’anticipo dell’Amen nel campionato di Promozione, gli amaranto di coach Bindi hanno battuto giovedi al Palasport Estra Borgo San Lorenzo per 61-40 scalando un’altra posizione in classifica chiudendo l’annata al secondo posto dietro la capolista Sansepolcro.

Nel settore giovanile in campo la DuniaPack Under 14 Elite che ospiterà domenica alle 11.15 la capolista Reggello, mentre è impegnata in trasferta a Montevarchi l’Hotel Planet Under 13 Blu nella prima partita della seconda fase.

Per quanto riguarda il Minibasket Nova Verta Sabato gli Aquilotti Blu 2009 sfidano in casa Terranuova, mentre Domenica gli Esordienti 2008 affronteranno la trasferta di Ponticino contro il Valdambra Valdarno Sporting.

Domenica mattina ci sarà poi l’ultimo appuntamento del 2019 per il Gruppo Femminile SBA che effettuerà il proprio allenamento sotto la guida esperta dell’istruttrice Roberta Bindi.