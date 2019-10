Contratti di lavoro e welfare, incontro con gli esperti di Confcommercio

Il seminario, gratuito, è aperto ai professionisti e imprenditori dei settori commercio, turismo e servizi che hanno dipendenti o intendono assumerne. Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/manage/events/77841960399. L’evento è valido all’ottenimento di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo.

Domani (martedì 29 ottobre 2019) alle ore 15 la sede della Confcommercio aretina, in via XXV Aprile 12, ospite il seminario su lavoro e welfare aziendale promosso dal gruppo Terziario Donna.

Fra i temi che saranno affrontati nel corso del pomeriggio ci sono la scelta dei contratti più vantaggiosi per impresa e dipendente nei settori commercio turismo e servizi, il rapporto con l’Ispettorato del Lavoro, la gestione della burocrazia e dei controlli, oltre agli strumenti utilizzabili per costruire soddisfazione e benessere del proprio staff, usufruendo di varie agevolazioni fiscali e previdenziali.

I lavori, moderati dalla vicedirettrice della Confcommercio aretina Catiuscia Fei, si apriranno con i saluti della presidente di Terziario Donna Confcommercio Arezzo Sonia Dalla Ragione e vedranno per la parte tecnica gli interventi di Michele Tiraboschi, professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e coordinatore scientifico della Scuola di alta formazione di ADAPT, l’associazione no profit fondata da Marco Biagi nel 2000 per promuovere studi e ricerche di lavoro; Alessandra Biribanti, direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Arezzo, e Marco Abatecola, responsabile settore welfare pubblico e privato Confcommercio. Interverrà anche Piero Iacomoni, fondatore e presidente di Monnalisa SpA, per portare la sua testimonianza sulle politiche di welfare.

L’ingresso al seminario è gratuito e aperto a tutti i professionisti e imprenditori dei settori commercio, turismo e servizi. Basta registrarsi online su https://www.eventbrite.it/manage/events/77841960399. La partecipazione all’evento è valida all’ottenimento di crediti formativi obbligatori per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo.