Ghinelli e Nisini su Crowdfunding della Ss Arezzo: “Dispiacere per le parole del presidente La Cava. Singolare l’accusa di disinteresse. Il Comune mai informato riguardo dettagli, tempistiche e modalità del progetto”

Nota congiunta del sindaco Alessandro Ghinelli e dell’assessore allo sport Tiziana Nisini.

“Abbiamo ascoltato con dispiacere le dichiarazioni del presidente della Ss Arezzo, Giorgio La Cava, al termine della conferenza stampa di presentazione del progetto di crowdfunding. Progetto di cui, a oggi, non conosciamo dettagli, tempistiche e modalità di attuazione. E’ singolare e inverosimile accusare l’amministrazione comunale di disinteresse nei confronti della società amaranto, specie dopo tutto quello che è stato fatto durante la stagione 2017/18 per salvare il titolo sportivo e mantenere il calcio cittadino in una categoria professionistica. La realtà è che il Comune non è stato informato in alcun modo sul progetto in questione, nonostante l’obiettivo dichiarato del crowdfunding “AMAranto, costruire il futuro insieme” sia la riqualificazione di una struttura comunale come il centro sportivo a Le Caselle. Auspichiamo pertanto un confronto trasparente e produttivo con la Ss Arezzo, come accaduto in passato, anche e soprattutto alla luce del fatto che la concessione dello stadio e degli impianti a Le Caselle arriverà a scadenza naturale nel 2022”.