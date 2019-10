Controlli antidroga della Gdf nella zona della stazione, 9 persone segnalate

La guardia di finanza di Arezzo, coadiuvata dalle unità cinofile antidroga ed in collaborazione con la polizia ferroviaria, ha segnalato 9 persone, sorprese a trasportare sostanze stupefacenti, presso l’area della stazione ferroviaria.

Recentemente, sia allo scopo di controllare i passeggeri in arrivo presso lo scalo ferroviario, sia per il monitoraggio delle persone “sospette”, in transito nelle aree circostanti, è stato approntato uno specifico dispositivo di controllo.

L’attività dei finanzieri e degli agenti di polizia ha portato alla scoperta di vari soggetti, tra cui un minorenne, trovati in possesso di piccole dosi di hashish e marijuana, destinate all’uso personale; circostanza questa che ha comportato la segnalazione al prefetto di Arezzo, per il ricorrere della violazione amministrativa prevista dalla vigente normativa antidroga.

In totale, sono stati sottoposti a sequestro circa 15 grammi di “droghe leggere”.

“Per tali casi – spiega una nota della GdF – il testo unico sugli stupefacenti prevede, in capo ai trasgressori, sanzioni che consistono nella sospensione della patente di guida, della licenza di porto d’armi, del passaporto o, per i cittadini extracomunitari, del permesso di soggiorno, per un periodo da due mesi ad anno.

L’operazione condotta si inquadra nel più vasto ambito dell’attività svolta dal corpo per la prevenzione e per la repressione di episodi di spaccio e di traffico di droghe, con l’obiettivo di garantire, unitamente alle altre forze di polizia, coordinate, nella fattispecie, dalla prefettura di Arezzo, un costante presidio nelle aree urbane dove è maggiormente avvertito il rischio per la sicurezza della collettività.