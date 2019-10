“La strada dei vecchi postali”, sabato 2 novembre a Sansepolcro la partenza della ‘carrozza rosa’

“La strada dei vecchi postali” è il titolo dell’iniziativa che ripercorre la storia del vecchio percorso del Postale con partenza dal sud Italia fino all’arrivo a Verona. Grande protagonista dell’evento sarà il cavallo assieme alla promozione del territorio. Da questo prende spunto la seconda edizione de «La strada dei vecchi postali», con la ‘carrozza rosa’ sulla via degli antichi postali. Gli organizzatori del Gruppo Attacchi Umbria stavolta hanno fatto una scelta di solidarietà: sarà infatti Silvana Benigno, testimonial della lotta contro il cancro, a presenziare all’evento e alle varie tappe fino a Verona in occasione del via di Fieracavalli 2019 in programma dal 7 al 10 novembre.

La partenza della «carrozza rosa», in Valtiberina, è prevista per sabato 2 novembre da Sansepolcro, in piazza Torre di Berta. E poco più di una settimana prima, venerdì 25 ottobre, sempre nel capoluogo biturgense, avrà luogo alle 20 la «Cena di gala» al ristorante dell’Hotel Borgo.

Grazie a questa iniziativa sarà possibile effettuare una raccolta fondi utile sia agli organizzatori per intraprendere le spese utili per le varie tappe della «strada dei vecchi postali» che per l’iniziativa ormai nota di Silvana Benigno che da tempo si sta mobilitando per supportare la ricerca della Fondazione Ieo-Ccm di Milano, dove la mamma-coraggio di San Giustino umbro è stata operata la prima volta.

Numerosi sono gli enti che hanno patrocinato l’iniziativa di carattere nazionale a partire da Fieracavalli; peraltro gli organizzatori a Verona durante la manifestazione avranno a disposizione uno stand per valorizzare il territorio della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro, quindi una vetrina importante da non perdere per chi affiancherà sia la «Cena di gala» che la raccolta fondi di Silvana.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di collaborazione di Silvana – dichiara il sindaco Mauro Cornioli – Siamo felici di dare il nostro supporto a questa sua importante battaglia. L’evento vedrà il suggestivo passaggio della carrozza per le vie del centro, ma prima ancora ci sarà l’altro importante appuntamento della raccolta fondi. Invitiamo pertanto la cittadinanza ad aderire con grande spirito di solidarietà alla cena di beneficenza di venerdì prossimo.”