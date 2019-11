Cordoglio assessore Nisini per la scomparsa di Ivo Misesti

Nota di cordoglio dell’assessore Tiziana Nisini per la scomparsa di Ivo Misesti, mancato ieri all’età di 93 anni.



“Arezzo perde un personaggio di grande cultura ma soprattutto un uomo di sport appassionato e competente, una figura autorevole che ha saputo dare forza al comitato olimpico locale e trasmettere a tanti aretini, giovani e meno giovani, l’amore per il tennis, disciplina che amava in modo viscerale. Ivo Misesti è stato un punto di riferimento per lo sport e per gli sportivi, offrendo alla città il suo tempo, il suo entusiasmo e la sua lungimiranza di dirigente. Da parte mia e dell’amministrazione comunale, le più sentite condoglianze ai familiari”.