Corso di Formazione per addetto alle vendite nell’era dell’e-commerce

Le iscrizioni entro il 20 settembre. Corso gratuito di 900 ore in Confesercenti

UItimi giorni per iscriversi al corso di formazione “Display, il ruolo chiave dell’addetto alle vendite nell’era dell’e-commerce”. Scade il 20 settembre il termine per iscriversi al corso gratuito organizzato dall’agenzia formativa Cescot di Confesercenti. Un progetto finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del Fondo Sociale Europeo. “Si tratta di un progetto rivolto a 15 destinatari” spiega Chiara Crociani direttore dell’agenzia formativa “che dovranno essere inattivi, inoccupati, disoccupati e comunque maggiorenni. Sono 900 le ore totali di lezione, di cui 550 in aula e 320 di stage. Al termine del percorso formativo i partecipanti otterranno la qualifica di addetto alle operazioni di assistenza, orientamento, informazione del cliente e all’allestimento e rifornimento degli scaffali. Un commesso dei tempi moderni, capace di districarsi anche online allestendo vetrine e gestendo le vendite anche sul web. Competenze da spendere sia all’interno dei negozi che in catene della grande distribuzione”.

“Non lasciamo ad Amazon” commenta il direttore di Confesercenti Mario Checcaglini “il monopolio del commercio elettronico. In un momento in cui sono crescenti le vendite online soprattutto con una clientela giovanissima interessata ad acquistare da dietro un computer, ecco che l’associazione di categoria ha ritenuto importante offrire una formazione per affiancare ai tradizionali sistemi di vendita anche quella online”.

Le lezioni si svolgeranno da settembre 2019 a maggio 2020, dal lunedì al venerdì. Per informazioni: Cescot Arezzo Srl, Via Fiorentina 240 Arezzo, tel. 0575 984312, fax 0575 383291, e-mail: m.billi@confesercenti.ar.it; le domande di iscrizione possono essere consegnate fino al 20 settembre a mano o inviate tramite raccomandata.