Cortona: novità per la sosta auto

Sarà possibile pagare anche con smartphone

A breve nel territorio comunale di Cortona sarà possibile pagare i parcheggi anche attraverso lo smartphone scaricando l’App“Easy Park”, che permetterà di iniziare, terminare e prolungare la sosta.

Easy Park è l’applicazione leader in Italia e in Europa per quel che concerne la sosta a pagamento, quella maggiormente diffusa in Italia e permette il pagamento tramite smartphone dei parcheggi nelle più importanti città e nelle città di undici Paesi Europei. Attraverso l’App sarà possibile iniziare una nuova sosta, eventualmente prolungarla e pagare il tempo effettivo di permanenza direttamente dal tuo smartphone.

Più precisamente, EasyPark consente di digitalizzare il processo di pagamento del parcheggio offrendo la possibilità di fare tutto direttamente e comodamente dallo smartphone, identificare codice area senza recarsi al parcometro, stabilire inizio e fine della sosta, che potrà essere eventualmente prolungata direttamente dal proprio cellulare, ovunque ci si trovi, o essere interrotta anticipatamente al rientro in auto, e infine pagare solo per la sosta effettivamente consumata, nel rispetto delle tariffe stabilite dall’amministrazione comunale. EasyPark è fruibile sotto forma di app gratuita su iOS, Android e su Windows Phone.

“E’ una innovazione importante, afferma Luca PacchiniAssessore alla Polizia Municipale, e che faciliterà notevolmente sia i turisti che i cittadini.

Cortona con questa novità si pone al livello delle principali città italiane ed europee in fatto di servizi e mobilità. Per Cortona, città a forte vocazione culturale e turistica e metà internazionale questa è una delle più importanti ”.