Cortonbuskers le modifiche alla viabilità

Sabato 5 gennaio e Domenica 6 gennaio 2019 Centro Storico CORTONA CORTOBUSKERS, il Festival degli Artisti di Strada – Torna a Cortona il festival degli artisti di strada che tanto incantò chi fu presente nella prima edizione di esordio l’anno passato. Un ricco e variegato programma di esibizioni animerà i 2 giorni della manifestazione. Presto tutte le informazioni sull’evento. La seconda edizione di CortoBuskers festival si svolgerà per le vie del centro storico di Cortona (AR) il 5 e 6 gennaio 2019.

Il festival ospiterà spettacoli di tutti i tipi, di grandi e di piccole dimensioni, musicali, teatrali, circensi, ballo, gruppi itineranti e/o street band. Gli spettacoli saranno inseriti in varie locations tenendo conto del numero degli artisti e del tipo di esibizione. Le locations sono: Piazza della Repubblica – Piazza Signorelli – Via Dardano – Via Benedetti – Piazzetta della Pescheria – Via Nazionale – Piazzetta Baldelli – Croce del Travaglio. In occasione del Festival, via Dardano sarà chiusa al traffico domenica 6 gennaio dalle 12 alle 18.