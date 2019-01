Nuove Acque: tecnici al lavoro per la manutenzione della rete idrica di via Tarlati nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio

Arezzo, 5 gennaio 2019 – Nuove Acque rende noto che nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 gennaio saranno eseguiti lavori di manutenzione alla rete idrica di via Tarlati ad Arezzo.

Per eseguire tale intervento, nella fascia oraria compresa tra le ore 1.00 e le 4.00, l’erogazione idrica sarà interrotta in via Gregorio X, Villaggio Oriente, via da Palestrina, via Certomondo, via Tarlati, via Porta S. Biagio, via Campaldino, via della Cella, via Fontebranda, S.P. della Catona, via Pietri, via Vecchia, via Pietramala.

Al ripristino del servizio si potrebbero verificare fenomeni di torbidità.