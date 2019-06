Da lunedì 17 giugno, parte una settimana di lavori stradali: attenzione a circolazione e sosta

Lavori di asfaltatura, di ampliamento dei marciapiedi esistenti e per la realizzazione di alcuni posti auto, comporteranno da lunedì 17 giugno importanti modifiche alla circolazione automobilistica e pedonale. Per i flussi di traffico che la interessano, è certamente via Colombo il punto nevralgico. In questa strada i lavori termineranno mercoledì 19 giugno e comporteranno il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso per tutto il tratto che va dall’intersezione con via Curtatone e la rotatoria con viale Don Minzoni. Orario 8,30 – 19. Scatta ovviamente anche il divieto di sosta su ambo i lati.

Ancora da lunedì 17 e fino a mercoledì 26 giugno divieto di transito pedonale nei marciapiedi di via Perelli tra il civico 32 e l’intersezione con via Pacioli, in via Pacioli tra le intersezioni con via Perelli e via Pancrazi, in via Pancrazi dall’intersezione con via Pacioli al civico 6, 24 ore su 24. Stessi giorni e orario per il divieto di sosta con rimozione e per il restringimento provvisorio della carreggiata all’altezza della zona interessata dai lavori.

Ancora sensi unici alternati di circolazione regolati da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso: fino a mercoledì 19 lungo la strada vicinale di San Filippo nel tratto che va dall’intersezione con via Fontebranda per 120 metri di lunghezza e fino a lunedì 24 giugno in via Edison nel tratto che va dall’intersezione con via Morse per una lunghezza complessiva di 150 metri.

Fino a lunedì 15 luglio, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Romana nel tratto che va dal civico 134 all’intersezione con via Tripoli, in via Pascoli nel tratto che va dall’intersezione con via Romana a quella con via Padre Teodosio, in via Capuana nel tratto che va dall’intersezione con via Romana a quella con via Padre Teodosio, in via Padre Teodosio nel tratto che va dall’intersezione con via Capuana a quella con via Pascoli, in via Salvadori nel tratto che va dal civico 37 all’intersezione con via Padre Teodosio, in via Fogazzaro nel tratto che va dal civico 1 al civico 11, in via Chiarini nel tratto che va dal civico 6/C all’intersezione con via Romana, in via Capponi nel tratto che va dall’intersezione con via Romana al civico 7. Orario 8,30 – 18,30.

Fino a martedì 25 giugno ancora senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso e divieto di sosta con rimozione in via Francesco Redi dall’intersezione con via Garbasso al civico 18 e nel tratto che va tra l’intersezione con via Pieraccini a quella con via delle Conserve e in via Fonte Veneziana dall’intersezione con via Caponnetto a quella con via Redi. Orario 8,30 – 19.

Da martedì 19 a mercoledì 20 giugno, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati e senso unico provvisorio in via Curina con direttrice via Grazi e in via Grazi con direttrice via Redi. Orario 8,30 – 19.

Da mercoledì 20 giugno fino a lunedì 1 luglio, divieto di transito pedonale nel marciapiede di San Zeno zona industriale strada E, nel tratto che va dal civico 1 per una lunghezza di 30 metri. Orario 8,30 – 17,30. Nel tratto di strada corrispondente scatteranno il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri.

Da mercoledì 20 giugno fino a mercoledì 10 luglio, divieto di sosta con rimozione in ambo i lati di via Benedetto Varchi nel tratto che va dal civico 27 all’intersezione con via Bernardo Dovizi, in via Monte Falterona dal civico 22 all’intersezione con via Marco Perennio, in via Marco Perennio dal civico 37 al civico 51, orario 8,30 – 18,30. Stessi giorni e orari, se si rende necessario per la natura del cantiere, per la chiusura pedonale dei marciapiede e il senso unico alternato di circolazione o il restringimento provvisorio della carreggiata.