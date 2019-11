Daniele Bennati con un post sul suo profilo social annuncia il suo ritiro dal ciclismo

“Caro Benna, devi scendere’. Questo mi ha detto la mia schiena qualche giorno fa. Ed io, che altrimenti da solo non l’avrei mai fatto, l’ho dovuta assecondare, nonostante abbia lottato come in uno sprint con l’Arco di Trionfo davanti, per sconfiggere il dolore, nell’estremo tentativo di recuperarla al 100%. Ma non posso prendermela con lei che mi ha sorretto per tutti i 18 anni di una carriera che per me ha i colori dell’arcobaleno, e come colonna sonora gli applausi di chi mi ha atteso lungo tutte le strade del mondo ore ed ore per vedermi passare soltanto per un secondo”.

Con un post sul suo profilo social Instragram Daniele Bennati, ciclista di fama internazionale, ha annunciato il suo ritiro dal mondo professionale. “Adesso” – continua – “sono io ad applaudire tutti quelli e sono tanti, troppi per nominarli tutti, che mi hanno aiutato a raggiungere importanti traguardi, a resistere al freddo delle montagne, al caldo del deserto, al vento, alla pioggia, alla neve, a vincere per 54 meravigliose volte. Adesso sono io che non attenderò neppure un secondo per trascorrere ore ed ore con chi mi ha regalato calore aspettandomi in punta di piedi. Adesso sono io a ringraziarvi e perché no, anche la mia inseparabile schiena che questa volta mi ha aiutato nell’impresa per me più difficile: scendere dalla bici.

Sono sceso, ma da domani riparto per nuove avventure dove credo ci sarà sempre, sullo sfondo, quello splendido oggetto con due ruote a pedali che per me è la vita. A presto Benna”. Per Daniele Bennati, quindi, si profila un 2020 pieno di novità ed interessanti prospettive.

“Daniele Bennati, lascia il ciclismo, quello professionistico, anche se sono convinto non abbandonerà le due ruote. Campionissimo per 18 lunghi anni in bici e a terra, testimonial del Fair Play e dello Sport Castiglionese, rappresenta un orgoglio italiano per l’intero movimento sportivo.

Adesso a noi il compito di dare il giusto risalto ad un Castiglionese che di diritto è entrato nella storia” commenta Il sindaco Mario Agnelli, sportivo e amico di Daniele.

Il prossimo anno, non mancheranno, infatti, occasioni dove castiglionesi, amici, sportivi o semplici appassionati potranno dare un caloroso abbraccio a Daniele Bennati.