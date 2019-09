Disabile in sedia a rotelle spacciava droga ai giardini del Porcinai, arrestato

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Arezzo, nel corso di uno specifico e mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un tunisino 44enne, pluripregiudicato per reati specifici.

L’uomo, che è disabile su sedia a rotelle per la mancanza di entrambi i piedi, già conosciuto dai militari per i suoi precedenti specifici per spaccio di droga, è stato visto aggirarsi con fare sospetto nei giardini del Porcinai. In particolare lo stesso si è avvicinato più volte ad alcuni tossicodipendenti presenti nella zona, presumibilmente per cedere loro sostanze stupefacenti, sicuro di non essere controllato poiché su carrozzina.

Alla vista dei militari, l’uomo ha cominciato ad agitarsi, per cui è stato fermato e portato in caserma per un controllo più approfondito, all’esito del quale è stato rinvenuto un involucro opportunamente occultato nella cavità rettale. All’interno del contenitore i militari hanno trovato 45 dosi di sostanza stupefacente, di cui circa 7 grammi di cocaina e 3 di eroina. Per l’uomo è scattato così l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere alla Casa Circondariale di Arezzo.