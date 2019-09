“Disability Management – Processi di inclusione, una sfida per il territorio”, convegno a Montevarchi

Si svolgerà sabato 28 settembre alle ore 10 presso l’Auditorium Comunale di via Marzia il convegno organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Montevarchi dal titolo “Disability Management – Processi di inclusione, una sfida per il territorio”. Il Disability Management è un sistema finalizzato alla valorizzazione delle persone con disabilità che lavorano in azienda.

Il Disability Management nasce con l’intento di contemperare gli interessi dell’azienda col bisogno del lavoratore, disabile o malato, di lavorare non solo per una esigenza economica, ma anche per soddisfare un bisogno insopprimibile di identità e di integrazione attraverso e nel lavoro. Il convegno si pone l’obiettivo di aprire una riflessione aperta su un tema troppo spesso trascurato e che invece riguarda la vita di molte persone, coinvolgendo sia la politica che l’ economia di una comunità. Per questi motivi la commissione Pari Opportunità del Comune di Montevarchi invita gli operatori del terzo settore e le imprese del territorio a partecipare al convegno sul tema dell’inclusione delle persone con disabilità in azienda.

L’auspicio è quello di risvegliare l’attenzione di imprenditori e amministratori affinché si possano prendere impegni concreti volti non solo a diffondere la cultura della integrazione professionale, ma anche a costruire reti di scambio che contribuiscano a far incontrare la domanda con l’ offerta, attraverso un approccio multidisciplinare che spazi dall’ ambito scientifico a quello educativo e manageriale. L’evento in programma sabato 28 settembre all’Auditorium Comunale vedrà la partecipazione di soggetti diversi, che operano a vario titolo in questo settore e che sono in grado di far conoscere da diverse angolazioni la realtà del processo d’ inclusione allo stato attuale, nella nostra provincia. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Monica Campani di Valdarnopost. Interverranno il Sindaco del Comune di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, l’Assessore alle Pari Opportunità Angiolo Salvi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Luisa Granelli.

Relatori durante i lavori saranno: Monica Gobbi auditrice e testimonial C.P.O Montevarchi, Barbara Fantoni Assistente Sociale del Comune, referente Area Disabilità, Lia Vasarri, Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Montevarchi, Paola Signorini Consulente del lavoro, Fiorentina Matrone di ARTI – servizio settore per il lavoro Arezzo, Firenze, Prato, Leonardo Arcidiacono – Lega Valdarno Pensionati CISL, un Rappresentante Confederale della CGIL Arezzo, Vincenzo Santangelo Sindacato UIL, Andrea Manetti – Caffè Paradiso, testimonial e sponsor, Daniele Beligni – Azienda CPF Automation SRL- testimonial e sponsor. Il convegno è aperto a tutta la cittadinanza.