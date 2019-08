Disciplina accessi piazza Grande per la prova generale della Giostra del Saracino

Si comunica che per l’accesso in Piazza Grande in occasione della Prova Generale di venerdì 30 agosto e della Giostra del Saracino di domenica 1 settembre saranno attive le consuete operazioni di filtraggio e prefiltraggio agli accessi al fine di garantire il regolare svolgimento della manifestazione.

E’ fatto assoluto divieto di introdurre nell’area di svolgimento della manifestazione bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti e ogni altro oggetto atto ad offendere, arrecare danni a cose e persone o disturbo ai cavalli. E’ consentito invece l’accesso con ombrelli, purché pieghevoli e senza punta.

Si ricorda inoltre che i residenti ai civici interessati dai divieti messi in atto per la manifestazione dovranno prendere contatto con l’ufficio Giostra del Saracino scrivendo all’indirizzo di posta elettronica giostradelsaracino@comune.arezzo.it comunicando i propri nominativi e quelli degli ospiti che dovranno accedere alle loro residenze. Una volta raggiunti gli accessi alla piazza gli interessati saranno accompagnati ai civici indicati dal personale di sicurezza.

Si ricorda inoltre che l’area delle Logge Vasari, sia in occasione della Prova Generale, sia in occasione della Giostra del Saracino, è chiusa al pubblico e riservata unicamente al personale autorizzato e munito di apposito pass. Pertanto le persone non autorizzate, ivi compresi coloro che avranno accesso agli esercizi commerciali posti sotto le Logge Vasari in occasione della Prova Generale, potranno stare unicamente all’interno degli esercizi commerciali, non all’esterno.

Si precisa infine che in Piazza Grande è allestita una tribunetta riservata a persone non deambulanti con carrozzina che può contenere fino ad un massimo di 15 persone oltre l’accompagnatore. L’accesso a tale settore è gratuito per la persona non deambulante mentre l’accompagnatore, se presente, dovrà munirsi di un biglietto del settore Posto in Piedi. L’accesso alla tribunetta è unicamente dall’ingresso Logge Vasari dove sarà posizionato uno scivolo.