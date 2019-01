Distribuzione pannoloni, ecco i numeri corretti

Rettifica per il numero verde e per quello dell’Urp. Da oggi sono a disposizione degli aretini

AREZZO – Distribuzione di pannoloni e traverse: si rettificano alcuni numeri comunicati nei giorni scorsi.

In primis il numero verde da chiamare per avere informazioni su distretti e punti unici di assistenza e consulenza infermieristica dedicata agli ausili assorbenti (pannoloni e traverse); giorni e orari di apertura del servizio di assistenza infermieristica; documentazione da presentare ai fini dell’attivazione del servizio per “nuovo utente”; rinnovo del piano terapeutico; prossima data di consegna; come effettuare resi e/o integrazioni di prodotti; in generale sul servizio di fornitura attivo sulla propria USL.

Da oggi, per la provincia di Arezzo, il numero è 800 22 37 38, attivo dal lunedì al venerdì ore 9-17 e nei prefestivi e sabato ore 9-13.

I numeri dell’URP, da chiamare solo in caso di disservizio, mancata risposta e/o soluzione da parte del servizio di consulenza infermieristica “Fater”, sono 0575 254161 e 0575 254032.