Diventare volontari scegliendo il servizio civile

È in arrivo il prossimo bando per l’iscrizione al Servizio Civile Universale. E anche stavolta abbiamo 16 posti a disposizione. Seguite le nostre pagine: a breve tutti i dettagli! Sta ormai per uscire in Gazzetta Ufficiale il prossimo bando per il Servizio Civile Universale svolgibile presso le Misericordie, compresa la nostra, che – a misura del buon operato riconosciutole nelle scorse edizioni – ha visto confermata la disponibilità di ben 16 posti!

Com’è noto, svolgere il Servizio Civile in Misericordia è un’esperienza non solo utile al nostro prossimo più bisognoso, ma anche altamente formativa per coloro che la svolgono. Che oltre tutto percepiscono mensilmente per tutta la durata annuale del servizio una diaria non certo trascurabile, costituente di fatto anche un certo supporto alle loro famiglie.