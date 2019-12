DJ.XMAS.SET di Futuro Aretino e Under Sixteen in via San Giovanni Decollato

L’Associazione Giovani Futuro Aretino e Under Sixteen vi aspettano domenica 22 Dicembre dalle ore 17.30 alle ore 19.30 in Via San Giovanni Decollato, ad Arezzo, al:

“DJ.XMAS.SET”

Per scambiarci gli Auguri di Buon Natale con tanta musica e ballo.

Con la partecipazione di:

Lorenzo Franchi dj e Lorenzo Singali di Futuro Aretino.

Gli “Young Generationz Crew” della scuola Flash Dance ( Flash Kids vincitori di Ballando con le Stelle )con la coreografia dell’insegnante Andrea Bertocci. La Consulta Provinciale degli studenti di Arezzo

La Croce Rossa Italiana di Arezzo

“ Un modo allegro per scambiarci gli auguri di Buone Feste, tra musica e street dance.

Due ore di puro divertimento che offriamo alla città di Arezzo.

Inoltre vogliamo ringraziare i commercianti di Via San Giovanni Decollato per aver subito aderito alla nostra iniziativa :

Banchelli

La Bottega della Natura

La Sibilla

Luciano Imbriani

Prodigio Divino

Rosen

Tutta Luce Design