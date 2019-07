Domani apre al pubblico la nona edizione di Cortona On The Move

L’edizione 2019 del festival interpreta il rapporto tra uomo, paesaggio e territorio con mostre, workshop, letture portfolio, open call, eventi

Cortona, 10 luglio 2019 – Da domani sarà aperta al pubblico la nona edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Come ogni anno decine di mostre saranno dislocate tra il centro storico della città e la Fortezza Medicea del Girifalco. Il festival è organizzato dall’associazione culturale ONTHEMOVE, con la direzione artistica di Arianna Rinaldo.

Presentata alla stampa toscana questa mattina a Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza della Vicepresidente della Regione Monica Barni che ha sottolineato come “Cortona On The Move sia imprescindibile nell’offerta culturale Toscana: un evento che si lega al territorio e allo stesso tempo legato ad ambienti internazionali”. “Cortona On The Move – ha detto Monica Barni – rappresenta un nucleo centrale nella valorizzazione dell’arte contemporanea che da anni portiamo avanti”.

Anche il Sindaco di Cortona Luciano Meoni aveva avuto modo ieri di sottolineare l’importanza strategica della manifestazione: “Cortona On The Move richiama pubblico nazionale e internazionale, lo dicono i numeri degli esercenti. Continueremo a sostenere la manifestazione che deve continuare a crescere”.

La manifestazione è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, main partner per il secondo anno consecutivo e di Canon Italia, Digital Imaging Partner dall’edizione 2017.

E proprio insieme a Intesa San Paolo è stata realizzata la mostra Paesaggio Umano, l’Italia del 900. “Cortona on the Move propone una mostra di foto storiche che ancora oggi ci parlano e sono quanto mai attuali” ha spiegato Barbara Costa, responsabile Archivio Storico Intesa Sanpaolo. “Il tema della mostra, Paesaggio umano, viene esplorato nelle molteplici sfumature del rapporto uomo-ambiente. Le foto esposte partono dal terremoto di Messina del 1908, fino ad immagini che appartengono agli anni ’70. Un piccolo assaggio del ricchissimo archivio storico di Intesa Sanpaolo, che conserva documenti, volumi ed oltre sette milioni di foto, in gran parte analogiche ”.

Cortona On The Move si caratterizza da sempre per il suo interesse alla fotografia contemporanea, ma con un’attenzione continua all’incessante evoluzione del linguaggio fotografico che anche quest’anno metterà in mostra opere in grado di aprire la mente, il cuore e i sensi. Attraverso mostre, eventi e incontri con i grandi protagonisti del settore il festival vuole porsi come spazio di riflessione e di racconto visivo del mondo in cui viviamo.

In questa nona edizione, la direttrice artistica focalizza l’attenzione sulla relazione tra le persone, il paesaggio e il territorio, attraverso il linguaggio della fotografia contemporanea, le opere di grandi maestri e gli archivi storici. La trasformazione dei luoghi parla di noi: l’ambiente che ci circonda riflette il nostro pensiero, le nostre azioni e la nostra storia. I lavori in mostra a Cortona On The Move 2019 documentano la relazione complessa e sfaccettata che ci pone interrogativi sul presente, sul futuro e sul passato.

Da giovedì a domenica un fitto calendario di eventi legati alla fotografia animerà il centro storico di Cortona e la Fortezza del Girifalco. Si inizia con l’inaugurazione alle 17 in Piazza Signorelli. Segnaliamo il talk “La fotografia nel cinema” con Mario Calabresi (giornalista) e Gian Luca Farinelli(Direttore Cineteca Bologna), venerdì 12 alle ore 15 al teatro Signorelli e il talk “On Photographing Yemen’s Shattering War with Lorenzo Tugnoli” con MaryAnne Golon (Direttore della fotografia di Washington Post) e Lorenzo Tugnoli (vincitore The Pulitzer Prize), sabato 13 ore 16 sempre al Teatro Signorelli. Sabato sera in piazza Signorelli proiezioni e premiazioni dei vincitori dei contest di Cortona On The Move 2019. Tutto il programma: https://www.cortonaonthemove.com/opening/

Due appuntamenti nel fine settimana con Canon Academy dedicati ai bambini dai 6 ai 12 anni, che potranno scattare divertendosi per le vie di Cortona. Venerdì 12 e sabato 13 dalle 10 alle 13 per info ed iscrizioni, scrivi a Info.Academy@canon.it.