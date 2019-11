Domenica 17 novembre al Teatro Vasariano concerto “In canto”: si rinnova l’appuntamento della Fondazione Cesalpino per il sostegno alla ricerca

La serata, organizzata con il sostegno di UBI Banca, vedrà protagonisti il Maestro Roberto Fabbriciani e Cristiano Manzoni al pianoforte, con la partecipazione del soprano Sophie Gallagher

Domenica 17 novembre alle ore 17,00, nel suggestivo Teatro Vasariano in piazza del Praticino torna il tradizionale evento della Fondazione Andrea Cesalpino dedicato al sostegno alla ricerca.

Protagonisti della serata, sostenuta da UBI Banca e dal Rotary Club Arezzo Est e presentata da Luisella Botteon, saranno il Maestro Roberto Fabbriciani, flautista di rilievo internazionale e affezionato partner dell’iniziativa e il Maestro Cristiano Manzoni al pianoforte con la partecipazione del soprano Sophie Gallagher.

L’evento, ad ingresso gratuito su invito, ed è dedicato alla raccolta di risorse da destinare allo sviluppo della ricerca e della specializzazione in medicina, in coerenza con gli scopi e l’attività pluriennale della Fondazione Cesalpino.

Per partecipare è necessario confermare la presenza all’indirizzo fondazionecesalpino@virgilio.it

“La Fondazione Cesalpino promuove un nuovo concerto, sempre con la guida magistrale del Maestro Fabbriciani, suo amico e sostenitore – dichiara Paola Butali, Presidente della Fondazione Cesalpino. – L’evento rientra nella missione che la Fondazione si è proposta da quando è nata: sostenere la ricerca e diffondere il più possibile i contenuti importanti di una buona prevenzione, perché “Non c’è buona medicina senza una buona ricerca”. Con la serata di domenica 17, la cultura, intesa in tutti i suoi aspetti, diventa il veicolo privilegiato per diffondere e sostenere un lavoro che da anni viene svolto dalla Fondazione a favore della città e della salute dei suoi cittadini. Un grazie anche al Rotary Club Arezzo Est, in particolare al Presidente Corrado Prosperi e ad UBI Banca, che ha fin da subito sostenuto questo progetto.”

“UBI Banca ha rinnovato anche quest’anno la collaborazione con la Fondazione Cesalpino, storico ente di sostegno alla ricerca della nostra città, per dar vita ad un evento di grande rilievo” – afferma Luca Scassellati, responsabile Direzione Territoriale Arezzo di UBI Banca. – “La volontà di mantenere vicinanza a progetti che coniugano attività culturali di livello nazionale con lo sviluppo di finalità sociali in favore della collettività, espressa nel claim “Fare Banca per Bene”, è parte integrante della missione di UBI Banca”.