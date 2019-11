Il Voceincanto per la Giornata Mondiale della Prematurità  

Domenica 17 novembre alle 16.30 il concerto del Coro Propedeutico e del Coro Voci Bianche Voceincanto all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo

La musica a sostegno di una causa importante. L’Associazione e il Coro Voceincanto sono pronti a festeggiare la Giornata Mondiale della Prematurità dedicata a tutti i bimbi nati prematuri e alle loro famiglie. L’appuntamento è per domenica 17 novembre alle 16.30 all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo per le celebrazioni volute e organizzate dall’Azienda USL Toscana Sud Est in collaborazione con la Dottoressa Letizia Magi Direttore dell’Unità Operativa Semplice di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San Donato di Arezzo, con il Comitato Aretino Neonatologia Onlus, con le associazioni La Tribù Dei Nasi Rossi e Cuore di Maglia.

Il concerto e il programma. Domenica 17 novembre i piccoli cantori del Coro Propedeutico e del Coro di Voci Bianche Voceincanto torneranno per il terzo anno consecutivo all’Ospedale San Donato di Arezzo per le celebrazioni della Giornata della Prematurità 2019 con un concerto che propone una selezione di canti e filastrocche musicali dedicate alla speranza e alla vita. “Il nostro canto è sempre dedicato ai bambini e al loro sorriso, soprattutto a chi si ritrova ad affrontare sin da subito le difficoltà della vita, come i bimbi prematuri – dichiara il Maestro Gianna Ghiori, direttore del Coro Voceincanto. È importante festeggiare con la nostra musica la Giornata Mondiale della Prematurità: così insegniamo ai nostri giovani il significato del dono e della gratuità. Questo è il crescere in musica dell’Associazione Voceincanto”. Dopo il concerto sarà il momento delle testimonianze delle mamme di bambini prematuri: storie di vita vera, storie da condividere per dare coraggio e ispirare. A concludere una merenda offerta a tutti i partecipanti.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito e tutti sono invitati a partecipare.