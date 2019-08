Domenica 18 agosto, Giro del Casentino di ciclismo. Modifiche alla sosta dei veicoli

Domenica 18 agosto è in programma il 103° Giro del Casentino di ciclismo. Sono state quindi disposte alcune modifiche alla sosta dei veicoli.

Dalle ore 13:00 alle ore 16:30 del giorno 18/08/2019, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via San Clemente, in ambo i lati del tratto compreso tra viale Santa Margherita e via San Domenico; via San Domenico; piazza San Domenico, nel tratto compreso tra via San Domenico e via Sassoverde; via Sassoverde.

E’ fatto obbligo ai promotori della manifestazione sportiva di sorvegliare con personale addetto l’intero percorso e in particolare di presidiare tutte le intersezioni non disciplinate dagli agenti in servizio e gli accessi laterali che vi si immettono, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti.

La Polizia Locale si riserva la facoltà di adottare eventuali ulteriori obblighi e divieti, qualora emergessero esigenze particolari al fine di garantire la sicurezza della manifestazione e della circolazione.