Domenica 3 novembre chiusa via Setteponti all’altezza della ferrovia Arezzo-Stia. Lavori di manutenzione al binario

I lavori di manutenzione al binario a servizio della linea ferroviaria Arezzo-Stia con passaggi a livello in via Setteponti, determineranno durante la giornata di domenica un’importante modifica al traffico cittadino visto che dalle 5 del 3 novembre fino alle 7,30 di lunedì 4 i veicoli non potranno transitare da quel punto. Tra la rotatoria di viale Giovanni Amendola e la barriera il transito sarà consentito ai residenti, per accedere al distributore e in uscita dalla multisala cinematografica. Dal Crocifisso delle Forche alla barriera solo i residenti potranno transitare.

Il lunedì i lavori non necessiteranno della chiusura della strada ma servirà comunque attenzione perché scatterà il senso unico provvisorio in direzione del centro. Fino alle 17.

Per uscire ed entrare in città le direttrici da sfruttare saranno quelle di viale Santa Margherita e via Fiorentina.